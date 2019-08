10 indicadores de que su hijo es víctima de abuso sexual

El abuso sexual se trata de cualquier actividad sexual violenta o no que se da entre un adulto y un menor de edad o incluso entre dos menores si uno de ellos ejerce poder sobre el otro. Aunque la verdadera prevalencia del abuso sexual infantil no se conoce porque muchos no lo reportan, la mayoría de expertos de la salud está de acuerdo en que habrá 500,000 bebés nacidos en los Estados Unidos este año que serán abusados sexualmente antes de que cumplan 18 años.

Los estudios retrospectivos de adultos muestran que 1 de cada 4 mujeres y 1 de cada 6 hombres fueron abusados sexualmente antes de los 18 años, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Esto significa que hay más de 42 millones de adultos sobrevivientes de abuso sexual infantil en Estados Unidos. La razón principal por la que el público no es lo suficientemente consciente del abuso sexual infantil como un problema es que el 73% de las víctimas infantiles no le cuentan a nadie sobre el abuso durante al menos un año. El 45% de las víctimas no se lo cuentan a nadie durante al menos 5 años. Algunos nunca revelan.

También se entiende por abuso sexual aquellas actividades que no implican contacto sexual directo como el exhibicionismo, exposición de menores a material pornográfico, voyerismo o comunicación sexual a través de teléfono o Internet.

¿Pero cuáles son los indicadores físicos de que un niño puede estar siendo víctima de abuso? Los expertos del CDC recomiendan estar pendientes a esto:

1 Dificultad para caminar o sentarse

2 Enuresis. Regresiones, incapacidad para controlar esfínteres

3 Lesiones, desgarros, magulladuras en los órganos sexuales. Irritación e infecciones en zonas genitales y anogenital, y urinarias

4 Enfermedades venéreas

5 Presencia del esperma

6 Embarazo temprano

7 Dificultades en la defecación

8 Hemorragias por la vagina o por el recto

9 Ropa interior manchada o rota

10 Hematomas en el cuerpo, especialmente en los genitales

Sin embargo, los niños podrían no presentar ninguna señal física, pero su comportamiento puede cambiar de esta forma:

- Fobias

- Síntomas de ansiedad

- Síntomas de depresión, desganas, pasividad

- Baja autoestima

- Sentimiento de culpa

- Aversión y alejamiento social

- Ideación y conducta suicida

- Auto-lesiones

En general los menores de edad que son hombres y son abusados pueden también exhibir estos indicadores:

- Masturbación excesiva y compulsiva

- Conocimientos e imitación de actos sexuales

- Interés excesivo o evitación de todo relacionado con la naturaleza sexual

- Uso de vocabulario sexual inapropiado

- Curiosidad sexual excesiva

- Conducta exhibicionista y de seducción

- Conformidad compulsiva

- Secretismos

- Conductas hiperactivas

- Déficit de atención

Indicadores funcionales y cognitivos de un abuso sexual infantil en ambos sexos

- Problemas de sueño (Insomnios, miedo y pesadillas)

- Pérdida del control de esfínteres (enuresis y encopresis)

- Trastornos de la conducta alimentaria. Desorden del apetito (pérdida, anorexia, bulimia)

- Quejas somáticas

- Llanto continuo

- Excesiva agresividad

- Bajo rendimiento escolar

- Negarse a ir a la escuela, delincuencia

- Evidencia de abusos o molestias sexuales en sus dibujos, juegos o fantasías

- Problemas de atención y concentración

Los expertos les recomiendan a los padres que si sospechan que su hijo es abusado, acudan a las autoridades para reportarlo, un médico para checar a los menores, y estar al pendiente de ellos todo el tiempo.