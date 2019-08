Llaman a los mexicanos a mantener la calma y tomar decisiones con serenidad

View this post on Instagram

Ante los ataques terroristas y la muerte de mexicanos en el atentado perpetrado en El Paso, Texas, la cónsul general de México en Los Ángeles, Marcela Celorio, afirma que sus connacionales no están solos. . "Estamos preparados para responder, asistir y proteger a los mexicanos", apuntó la cónsul Celorio en su visita al periódico Los Angeles Times en Español y Hoy Los Ángeles.