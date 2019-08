David Dejota, el ‘influencer’ que lleva a flor de piel el folclore salvadoreño

View this post on Instagram

David Dejota es un ‘influencer’ que utiliza la salvadoreñidad como bandera. “Mi show se presta para que la gente se desestrese, que se sienta importante; trato de animar a la gente a hacer cosas positivas”, indica el polifacético comunicador. . Esta celebridad del Facebook estará en las festividades del Día del Salvadoreño este 3 y 4 de agosto en el 1900 Venice Blvd, en Los Ángeles. . . . #daviddejota #losangeles #salvi #salvadoran #salvadoreños #diadelsalvadoreño #fiestasagostinas #soudijimenez #dj #influencer #facebook #jornalista #reporter #periodista #sivar #cipotes