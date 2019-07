Preocupante incremento de diabetes en California en los próximos años

Colocan California como el 21 lugar entre los estados que se espera que vean el aumento más rápido en la tasa de residentes con diabetes.

Los números de PsyDPrograms.org, un sitio educativo e informativo psicólogos, analizó los datos del Instituto de Futuros Alternativos, que ha proyectado tasas de diabetes por estado y conteo del 2030. La tasa de diabetes de los estadounidenses aumentará en un 38 por ciento durante la próxima década y aproximadamente un 14 por ciento de la población de California tendrá diabetes.

Jessica Fountain, instructora de diabetes certificada, dijo que es importante saber qué es la enfermedad y los factores de riesgo que las personas deben conocer.

“Ciertamente, una historia familiar, incluso si no es una historia familiar fuerte. Si una mujer tiene diabetes gestacional, podría estar en riesgo de diabetes, un bebé de más de nueve libras, si tiene presión arterial alta, colesterol alto, su raza lo pone en riesgo de desarrollar diabetes, si tiene más de 45 años y si fuma. Esos son solo algunos, pero si incluso tiene uno de esos factores, entonces necesita ver a su médico”, sostiene.

Anuncio

No obstante, “si comes una dieta poco saludable, eso te pone en riesgo”, dijo Fountain.

Si bien una persona puede sentir que no tiene diabetes, los síntomas pueden pasar desapercibidos.

“Muchas veces, una persona puede sentir que nada está mal”, sustuvo Fountain. Sin embargo, “tus riñones no te van a golpear en la espalda y te gritarán que algo está mal. Es posible que los síntomas ni siquiera aparezcan. Pueden dejar al paciente sentirse asqueado todo el tiempo o cansado. Pueden tener mucha sed, orinar de manera frecuente, estar muy enojados, cansados, tener náuseas, tener la piel seca, dolores de cabeza y pérdida de peso involuntaria”.

Anuncio

De los 10 estados con los mayores aumentos proyectados, 5 estan en el sur de la nación. En primer lugar se encuentra West Virginia con 20.5 por ciento de incremento para el 2030, le sigue Florida con 18.8 por ciento, Missisiippi con 18.4 por ciento, Alabama y Kentucky con 18.3 y 17.9 por ciento respectivamente.

El CDC dice que las áreas con niveles más bajos de educación y tasas más altas de obesidad tienden a tener tasas más altas de diabetes.

De acuerdo a la experta, las personas en la pobreza hacen la excusa para no hacer ejercicio o comer de manera saludable. Dicen que no pueden pagar un gimnasio. Por lo tanto, no harán ejercicio. Dicen que no pueden pagar alimentos saludables. Entonces, irán a McDonald’s.

De acuerdo con la American Diabetes Association, esta condición es la séptima causa de muerte en Estados Unidos 79,535 certificados de defunción que la clasifican como la causa subyacente de la muerte, y un total de 252,806 certificados de defunción que mencionan a la diabetes como una causa subyacente o contributiva de la muerte.

Hoy en día, la diabetes es una epidemia que afecta a 30 millones de estadounidenses y cuesta más de 300 mil millones por año.