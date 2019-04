La UE prevé un aumento de eurodiputados populistas

El Parlamento Europeo estimó que los grupos nacionalistas, populistas y antiinmigración harán avances significativos en las elecciones europeas que se celebran del 23 al 26 de mayo, aunque espera que los partidos tradicionales sigan controlando la asamblea.

Las previsiones publicadas el jueves indican que el grupo de centroderecha Partido Popular Europea seguirá siendo el más numeroso, con 180 escaños en la cámara de 751 plazas, 37 parlamentarios menos de los que tienen ahora. Los Socialistas y Demócratas de centro izquierda pasarían de 186 a 149 escaños.

El grupo Europa de las Naciones y la Libertad, que combina a grupos conservadores y de ultraderecha como la Liga italiana, el británico UKIP y el Frente Nacional francés, obtendría 62 eurodiputados, en comparación con los 37 actuales.

Se espera que nuevos partidos catalogados como "otros", como el Partido Brexit de Nigel Farage, que fuera líder de UKIP, pasen de 21 escaños a 62.

Los datos proceden de sondeos nacionales y asumen que Gran Bretaña participará en los comicios.

