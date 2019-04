Greenpeace aborda una plataforma petrolífera en el Ártico

Cuatro miembros de Greenpeace abordaron el lunes una plataforma petrolífera propiedad de una de las empresas de gas y crudo más grandes de Noruega en la zona más septentrional del país, según anunció la organización, en una protesta contra las perforaciones de la compañía en el impoluto Ártico.

La acción pretende "decir al gobierno de Noriega que si queremos mantener nuestro planeta habitable en los próximos años, debemos dejar de buscar más petróleo", afirmó la activista Karianne Andersen.

Los activistas de Noruega, Suecia, Dinamarca y Alemania abordaron la plataforma de Hércules Occidental de Equinor, en aguas cerca de la localidad de Hammerfest, al norte de Tromsoe.

Ni Equinor ni la policía noruega hicieron comentarios en un primer momento.

Noruega, con sus instalaciones petrolíferas en alta mar, es uno de los mayores exportadores de gas y petróleo del mundo.

Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.