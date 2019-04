Detenidos supuestos agresores en París

Varias personas, incluido un menor, fueron detenidos en Francia como sospechosos de preparar un ataque en el futuro cercano, quizá contra las fuerzas de seguridad, según dijo el lunes la fiscalía de París.

Las detenciones el viernes forman parte de una investigación abierta el 1 de febrero por conspiración terrorista, según dijo el lunes la oficina sin dar detalles sobre el número de personas implicadas o por qué fueron detenidas.

La televisora francesa BFM TV dijo que había cuatro hombres detenidos.

El menor implicado ya había sido detenido en febrero de 2017, a los 15 años, cuando intentó viajar a Siria para unirse al grupo extremista Estado Islámico, según la fiscalía.

El joven sospechoso había sido condenado por una corte juvenil a una pena de tres años de prisión, de la que dos años se dejaron en suspenso.

