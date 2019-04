Empresas danesas reciben cartas con polvo “peligroso”

La policía danesa investigaba el miércoles una serie de cartas enviadas a varias empresas de procesamiento de comida en Dinamarca, que contenían amenazas y un polvo no identificado.

Las misivas contenían "una sustancia peligrosa", dijo Uffe Stormly, de la Policía Nacional danesa. El funcionario declinó concretar detalles sobre las cartas porque la investigación estaba en marcha.

Las cartas reclamaban el pago de 30.000 euros (33.735 dólares), amenazando con que de lo contrario se contaminarían los productos de las compañías, según medios daneses.

Danish Crown, que se describe como la empresa de procesamiento de carne más grande de Europa, confirmó haber recibido una de las misivas. La compañía dijo, citando información de las autoridades, que se habían enviado copias a varias empresas europeas de procesamiento de comida.

La empresa dijo que ni el personal ni los consumidores corrían peligro.

