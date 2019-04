Hallan almacén lleno de sustancias peligrosas en Alemania

Las autoridades alemanas investigaban el lunes después de que la policía encontrara miles de litros (galones) de sustancias peligrosas y contenedores de gas almacenados en un depósito en el oeste del país.

Los bomberos encontraron los contenedores el domingo en un almacén de Preussisch Oldendorf, cerca de la ciudad de Bielefeld, cuando extinguían un incendio de origen eléctrico en el lugar, según la agencia alemana de noticias dpa.

El propietario del edificio lo había subarrendado a otra persona que ahora estaba siendo buscada por la policía, según dpa. No había más detalles sobre esa persona.

La policía dijo estar investigando también por qué se almacenó el material en el edificio, así como su supuesta finalidad.

El edificio fue precintado por la policía y las sustancias serán retiradas por especialistas.

Entre los 35.000 litros (9.245 galones) de productos había ácido sulfúrico, solución de hidróxido de sodio (sosa cáustica) y ácido fosfórico.

