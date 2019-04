Cateos en Alemania contra sospechosos de ayudar a Hamas

Las autoridades alemanas realizaban cateos el miércoles contra grupos sospechosos de prestar apoyo al grupo armado palestino Hamas bajo la apariencia de ayuda humanitaria.

En total se registraron 90 propiedades de todo el país relacionadas con una "red islamista", según el Ministerio del Interior. La red estaba liderada por dos grupos con sede en el estado occidental de Rin Norte-Westfalia, WWR Help y Ansaar International.

Hay indicios de que la red prestó apoyo financiero y de propaganda a Hamas, un grupo enemigo de Israel que gobierna la Franja de Gaza y fue catalogado como grupo terrorista por la Unión Europea en 2001.

"Cualquiera que respalde a Hamas bajo la tapadera de ayuda humanitaria se burla de los valores fundamentales de nuestra constitución", afirmó el ministro del Interior, Horst Seehofer.

