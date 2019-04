China acusa a expresidente de Interpol de sobornos

China arrestó formalmente al expresidente de Interpol Meng Hongwei bajo la sospecha de que aceptó sobornos, anunció el miércoles la Fiscalía Popular Suprema.

Meng fue elegido presidente del organismo policial internacional en 2016, pero su mandato de cuatro años terminó de forma anticipada cuando fue detenido sin previo aviso por las autoridades chinas el pasado octubre. En ese momento, fungía también como viceministro chino de Seguridad Pública.

El comité disciplinario del gobernante Partido Comunista dijo el mes pasado que una investigación halló que Meng era culpable de graves violaciones legales. Fue expulsado del partido y retirado del cargo.

Meng abusó supuestamente de su poder para satisfacer el "extravagante estilo de vida" de su familia, explicó entonces el partido en un comunicado.

