Isla busca separarse de Puerto Rico y convertirse en territorio de Estados Unidos

“Cuando me despedí de mi mamá, le dije, pues me voy, cuídame a mi hija…”

El secretario de la CEE, Ángel Rosa Barrios, le envió a Rosario una misiva, el 11 de diciembre de 2018, en la que negó su petición para celebrar un referéndum en la isla-municipio, hasta que no se produzca una orden judicial determinando que procede la consulta. “[Hasta tanto] la Comisión no tiene nada que proveer”, lee la carta.

Según indicó a El Sentinel Orlando, el hospital fue trasladado a un refugio luego de los embates del ciclón y las salas del Centro de Salud fueron abandonadas. Del mismo modo, la viequense de 41 años, Elda Luz Guadalupe, expresó que la consulta no es oficial porque no cuenta con el respaldo de la CEE y que tampoco ha tenido mucha discusión pública.

“Si a Puerto Rico no lo han aceptado (como estado 51 de los Estados Unidos), a nosotros tampoco nos aceptarán. Nosotros dependemos de afuera para todo, porque no producimos nada aquí”, mencionó, afirmando que no participará de la consulta.

“Esta sería la implosión de Puerto Rico porque la mayoría de los municipios pueden argumentar lo mismo. El problema de la propuesta es que aunque el gobierno no ha asumido una responsabilidad en temas como la mercancía y la transportación, lo mismo podrían decir de los ciudadanos de otros pueblos. Vieques perdería el respaldo de la población puertorriqueña y ellos no tienen una cultura distinta a esa”, aseguró el licenciado.

Román Espada hizo énfasis en que quien reconoce el derecho electoral es la CEE y que la Policía municipal de Vieques no está para manejar procesos electorales, pues no pueden dar ninguna garantía de legitimidad.

“No me parece que la consulta salga de conversaciones con el pueblo. Me gustaría saber más a fondo sobre los beneficios reales. No es tan fácil borrar una historia como pertenecer a un país como Puerto Rico, y que por razones no discutidas nos anexemos a Estados Unidos”, indicó la residente de Vieques desde hace 30 años.

No obstante, la maestra de Ciencia opinó que en lo que sí coincide con la organización es con la poca atención que le ha prestado el gobierno estatal a la isla-municipio. “Pero de aquí a que Estados Unidos lo haga mejor, pues no sé”, añadió.

Sobre la cantidad de días de votación, que durará cerca de un mes, el presidente del CEE dijo que por décadas los eventos electorales han durado un solo día que tiende a ser feriado.

Dávila Rivera comentó que si no se controla la lista de votantes, cabría la posibilidad de que se votara en el referéndum en más de una ocasión.