EL SALVADOR: Nayib Bukele hereda un país agobiado por la violencia

Nayib Bukele asume la presidencia en medio de un alto grado de expectativa de los salvadoreños cansados de la corrupción, la inseguridad y falta de empleo que incluso ha obligado a algunos a sumarse en caravanas a Estados Unidos.

Con 37 años, de los cuales los últimos siete los ha dedicado a la política, el empresario Bukele se convertirá hoy sábado en el presidente más joven de América Latina y la esperanza de muchos.

"Estamos ahogados económicamente. El dinero no alcanza y necesitamos un cambio", dijo Ester Galvez, de 60 años, una vendedora de pan en las afueras de un centro comercial de la periferia norte de la capital.

Galvez cree que lo primero que debe de hacer Bukele es "buscar como beneficiar a los más pobres".

Para ello, el nuevo mandatario deberá darle un golpe de timón a la economía cuyo crecimiento se estima en un 2.4 % en el último año y disminuir la pobreza que ronda un 34% de la población, según diferentes fuentes.

Buscará también frenar la migración que alcanza las 300 personas que viajan ilegalmente a diario a los Estados Unidos entre otros por un desempleo que alcanzó un 7% en el 2018.

Para el padre jesuita español Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), "la población tiene grandes expectativas y hay un alto nivel de confianza respecto al futuro gobierno".

Hoy Las autoridades atribuyen la mayor parte de la violencia homicida a las pandillas, que tienen un poco más de 70.000 miembros, de los cuales cerca de 17.000 están encarcelados. Las autoridades atribuyen la mayor parte de la violencia homicida a las pandillas, que tienen un poco más de 70.000 miembros, de los cuales cerca de 17.000 están encarcelados. (Hoy) (Hoy)

Un sondeo del Instituto de Opinión Pública de la UCA reveló que "más del 70 por ciento de la población considera que Nayib Bukele es capaz o muy capaz para resolver los principales problemas que tiene el país".

Según la encuesta a 1.262 salvadoreños mayores de edad, realizada del 7 y 27 de mayo pasado, con un error muestral del 2.8%, Bukele debe cambiar urgentemente el rumbo del país y darle prioridad a temas como seguridad, salud, economía y la generación de empleos que han desesperado a muchos a viajar en caravanas a los Estados Unidos.

Bukele no debe de cometer los mismos errores de su antecesor Salvador Sánchez Cerén, ex comandante guerrillero del partido político Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), fuertemente criticado por no escuchar "las demandas de la gente, tener poco liderazgo, no cumplir con las promesas de campaña. Su principal fracaso ha sido de no ser capaz de aumentar la seguridad y reducir la criminalidad", según el padre Oliva.

"El juicio general de la población sobre la gestión" del gobierno de Sánchez Cerén "es bastante negativo" al obtener en cinco años de gestión una nota de 4.38, en una escala del 0 al 10, que representa "la nota más baja" de un mandatario salvadoreño desde la firma de los acuerdos de paz de 1992.

Para un 87% de los salvadoreños el gobierno de Sánchez Cerén está "igual" o "peor" en comparación con la administración del expresidente Mauricio Funes, también del FMLN y uno de los tres expresidentes acusados de corrupción y asilado en Nicaragua desde septiembre del 2016.

También fueron acusados de corrupción el fallecido Francisco Flores y Elías Antonio Saca, ambos del partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Saca guarda prisión en el penal La Esperanza junto a otros exfuncionarios.

"El dinero alcanza cuando nadie roba", fue el lema de campaña que catapultó a Bukele hasta la presidencia terminando así con el bipartidismo de 20 años de gobiernos de ARENA y los últimos 10 del FMLN.

Para combatir la corrupción desde raíz y llevar a la cárcel a exfuncionarios Bukele mantiene su propuesta de campaña sobre la creación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIES), que ha generado elogios y críticas.

EFE La falta de generación de empleos y la pobreza, han impulsado a muchos a viajar en caravanas a los Estados Unidos. La falta de generación de empleos y la pobreza, han impulsado a muchos a viajar en caravanas a los Estados Unidos. (EFE) (EFE)

“No es necesaria una CICIES" en El Salvador sino "fortalecer las instituciones del Estado... fortalecer las capacidades de la investigación de la propia institucionalidad, no injerencia directa", dijo la excomandante guerrillera y diputada del FMLN, Nidia Díaz,

Para el arzobispo de San Salvador monseñor José Luis Escobar Alas "si el nuevo gobierno considera que esa es la manera de solucionar" la corrupción y “es necesario el apoyo internacional, en hora buena, lo importante es que se solucione”.

Bukele recibirá la mañana del sábado la banda presidencial en el atrio del Palacio Nacional en el corazón de San Salvador, para lo cual el futuro gobernante hizo una invitación "al pueblo salvadoreño" en sus cuentas de redes sociales.

El nuevo mandatario de El Salvador fue contundente en señalar que no invitaba a los presidentes Nicolás Maduro de Venezuela, Daniel Ortega de Nicaragua y Juan Orlando Hernández de Honduras.

“El Salvador, en el próximo Gobierno, va a ser parte de un grupo de países democráticos que creen en las elecciones y en los estados donde la gente puede elegir de forma democrática a sus gobernantes y estos tres países son muy cuestionados, por ello no serán invitados”, explicó Federico Anliker, uno de los asesores del nuevo mandatario.