Viviendo en Weston, valiosa página de Facebook crece y crece

Todo comenzó hace siete años con la aparición de una gotera en un lavamanos de Weston. Un problema aparentemente sencillo si se conoce un buen plomero.

“En Weston hay plomeros. Hay de todo, pero mucha gente no lo sabe”, comenta Oscar Franco, fundador y administrador del grupo ‘Viviendo en Weston’, una página de Facebook que se ha convertido en la versión moderna y digital de un servicio combinado de páginas amarillas y clasificados para Weston, comunidad suburbana al oeste del condado de Broward.

Antes del nacimiento de esta plataforma social, señala Franco, los residentes en Weston buscaban ayuda para resolver sus asuntos en otras ciudades cercanas. Hoy en día, casi 78,000 usuarios del portal, encuentran lo que buscan en ‘Viviendo en Weston’.

En el sitio se encuentra o se ofrece virtualmente de todo: servicios de cuidados de bebés o mascotas, artesanías, clases de yoga o instrumentos musicales, postres, mecánicos, profesionales en el campo de la salud, peluqueros tanto de personas como de animales, restaurantes, venta de plantas, autos...

Y también plomeros.

La popular página Viviendo en Weston del sur de Florida cuenta con casi 78,000 miembros. (Facebook)

<b>La misión</b>

“Hace siete años (2012) durante la visita a la casa de un amigo noté que su lavamanos botaba agua y le pregunté si conocía a algún plomero. Me respondió que no. Que en Weston no habían, lo cual no era cierto”, recordó Franco, un abogado venezolano de 72 años, especialista en divorcios.

“Weston es una comunidad bella y muy completa, donde sin embargo, la gente solía buscar cosas en otras ciudades. De allí nace la página. Primero fueron 100 usuarios, luego 200, 400, 700, 1,000 y seguimos creciendo”.

Hasta el lunes 16 de septiembre de 2019, 77,962 miembros formaban parte de esta página comunitaria.

Creada de la misma forma tímida e inocente que nació el gigante de las redes sociales de la mano del genio de Harvard, Mark Zuckerberg para enlazar las aventuras de sus compañeros estudiantes; ‘Viviendo en Weston’ fue lanzada con la intención de prestar un servcio comunitario que en poco tiempo se ha extendido abrumadoramente.

Residente en el sur de Florida desde 1998 y con dos hijos mayores, Franco ha notado el impacto demográfico del crecimiento hispano en el área.

“La colonia latina inmigrante que ha llegado en los últimos años ha reforzado el motorr que originalmente fueron los cubanos, sin lugar a dudas”, afirma.

“Un amigo me decía que lo mejor que le pudo pasar a Miami fue desgracidamente lo que le pasó a Cuba porque vinieron un grupo de excelentes personas educadas, profesionales, graduados, formados, gente seria y honesta. Lo mismo está pasando ahora con Venezuela, una situación que ha traído un empuje de gente muy preparada al sur de Florida”.

Y agrega: “desde el punto de vista económico, cada vez que emigra un profesional a otro país ese estado que lo recibe se esta ahorrando lo que le costó al país de donde salió su formación, educación. Este fenómeno ha sido indispensable para el crecimiento del sur de Florida[.

María Isabel Nieto Franco, esposa de Oscar y ahora colaboradora en la administración de la página, informa que la mayoría de las personas recién llegadas al sur de Florida buscan en ‘Viviendo en Weston’ empleos y servicios de salud o educación.

Hoy en día, casi 78,000 usuarios de Facebook encuentran lo que buscan en ‘Viviendo en Weston’. (Aurelio Moreno)

<b>Todos bienvenidos</b>

Abierto a todas las nacionalidades e idiomas el portal, empero, no promociona propagandas ni discusiones políticas y se abstiene de exhibir mensajes personales o sugestivos.

Y aunque sirve particularmente a Weston, la página le abre su puerta virtual a cualquier otra ciudad de Florida, Estados Unidos e incluso de otros países.

De acuerdo a cifras del sitio, poco más de 55,000 miembros son de Estados Unidos, la gran mayoría de Weston y Miami. También hay usuarios de Venezuela, Colombia, Perú, España, República Dominicana, México, Chile, Argentina y Ecuador, entre otros.

Las principales ciudades a las que sirve ‘Viviendo en Weston’ son, además de las arriba mencionadas, Hollywood, Pembroke Pines, Davie, Sunrise, Fort Lauderdale y Coral Springs.

“La página tiene una gran importancia comunitaria. Muchas personas han recibido ayuda de la misma comunidad y no necesariamente viven en Weston, ni siquiera en EEUU. Reciben ayuda de alguien de la página”, anotó Franco.

“Gran cantidad de personas que viven fuera de EEUU y están considerando mudarse al sur de Florida utilizan la página para informarse de muchas cosas: las escuelas, el precio de las casas. Muchos están recién llegados y buscan muebles y gracias a la página se los donan. Otros buscan atención médica, pero no tienen seguro de salud, y alguien en la página termina orientándolos”.

De acuerdo a cifras del censo nacional de 2010, más de 6,000 venezolanos residían en Weston. Ese número debe haber aumentado considerablemente en los últimos años. En Florida, se estima que residen 190,000 personas de Venezuela, muchas de las cuales han llegado en la última década.

Oscar Franco, abogado venezolano es el administrador de Viviendo en Weston A su lado, su esposa María Isabel Nieto Franco.

<b>Gran alcance</b>

Como Facebook, que nació en 2004 con 1,200 estudiantes de Harvard y ahora cuenta con más d2 2,200 millones de usarios alrededor del mundo, ‘Viviendo en Weston’ ha cruzado las fronteras locales e i internacionales.

Pero es el corazón de la comunidad donde el ‘site’ ha pegado duro con su muro repleto de mensajes. Algunos tan sencillos como: “se busca una persona que planche” o “necesito un salón pequeño para dictar un curso”; u otros más específicos como “busco personas con artritis para tratamiento” o “Me pueden recomedar un seguro medico para niños”.

¿Está desempleado, requiere de un dentista o se le apetece una orden de arepas?. En Viviendo en Weston lo puede encontrar.

¿Tienes un negocio de venta de carnes, una tienda de UPS o un restaurante italiano con especiales de almuerzo?. En Viviendo en Weston lo puedes promocionar.

¿Un regalo para el Día de las Madres, flores, un afinador de pianos?...lo puedes encontrar en Viviendo Weston.

ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del 29 de marzo de 2018, una pantalla exhibe el logotipo de Facebook en el Nasdaq, en Times Square, Nueva York. (Richard Drew)

<b>Reglas</b>

Estas son las reglas del sitio:

1) No se aceptan comentarios u opiniones políticas de ninguna índole. Tampoco se aceptan notas pertinentes a actividades personales o familiares, ni videos que no se refieran al servicio o la mercancía que se publicita.

2) No se acepta la repetición de publicaciones sobre el mismo servicio, artículo, venta, evento y cualquier otra actividad en el mismo día. Los miembros del grupo que insistan en esa actitud, lamentablemente serán eliminados y bloqueada su participación. La misma norma se aplica a quienes persistan en publicar mensajes, videos, comentarios e inclusive solicitando opiniones, consejos sobre aspectos personales, laborales, sociales, legales e inclusive sermones religiosos

.3) No somos una plataforma para debatir ideas, conceptos, puntos de vista, precios, ofertas, opiniones políticas, eventos personales, creencias religiosas, etcétera. Si por ejemplo alguien hace una oferta de trabajo, servicio, venta o compra de un artículo, y alguien tiene una opinión que disienta de lo reflejado en la publicación original, se abstendrá de utilizar este grupo para discutir su punto de vista u opinión.

4) Quienes hagan comentarios o publiquen ofertas de cualquier índole que contengan palabras soeces, contenido pornográfico, doble sentido sexual y/o prejuicio racial o político, será eliminado del grupo y bloqueada su participación.

5) El administrador y creador del grupo no endosa, apoya o se hace partícipe de ninguna propuesta o recomendación de servicios, productos o asesoría profesional de cualquier índole publicadas y/o promocionadas por los participantes del grupo. Las opiniones personales y/o institucionales expresadas por los miembros del grupo, no son necesariamente compartidas por el administrador.

6) Las personas que solicitan su ingreso al grupo lo hacen con plena comprensión y aceptación de los términos que arriba se expresan. Quienes insistan en infringir las normativas serán eliminados y bloqueada su participación.

Esta semana, la página presentaba, entre otros, los siguientes avisos:

“Se busca cajero para gasolinera ubicada en Cooper City”...

“Buenas tardes grupo, aquí les dejo el dato de un nuevo supermercado Hispano muy bueno y barato. La libra de pechuga de pollo está a 99 ctvs”...

“Vendo coche para Niño o niña en excelente precio... casi nuevo ...$500 ... precio original 1.500,00 en la tienda...

“Estamos tremedamente agradecidos por el apoyo que hemos recibido en la página. Lo importante es que queremos buscar la ayuda de apoyarnos unos a los otros. En este país, todos los hispanos somos inmigrantes”, concluye Franco haciendo enfásis en que todo lo hace gratis.

Puedes contactarte con Aurelio Moreno en aimoreno@sunsentinel.com; facebook.com/aurelio.moreno y twitter.com/aurelio02