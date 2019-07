Anuncia nombre de los Reyes del Carnaval Miami 2020

Kiwanis Club de la Pequeña Habana— una afiliado de la organización mundial de voluntarios Kiwanis International—reveló el nombre de Mau y Ricky como los Reyes de Carnaval Miami 2020, evento que representa una celebración de generaciones, música, cultura, historia y buena voluntad.

El mundialmente famoso “Calle Ocho Music Festival”, que tiene lugar el 15 de marzo de 2020, de 11 a.m. a 7 p.m., estará encabezado por el duo criado en Miami, Mau y Ricky, quienes interpretarán canciones exitosas de su último álbum “Para Aventuras y Curiosidades”.

El multitudinario evento se lleva a cabo en la emblemática Little Havana, donde el microcosmos de la cultura, gastronomía, música y arte de Miami se unen.

El último álbum multi-platino del duo alcanzó la cima de Billboard: Entre los 5 Primeros Álbumes de Pop Latino, con éxitos como “Desconocidos”, “Ya no Tiene Novio”, “Mi Mala” y el más reciente “La Boca”.

“...Carnaval Miami ha alimentado nuestros corazones y almas desde que coronó a su primer Rey de Carnaval en 1978. Hoy, se corona por primera vez a una segunda generación. Mau y Ricky, coronados 27 años después de su padre, el legendario Ricardo Montaner. Dos generaciones, un legado, y tres coronas”, afirma Jesus Lebeña, Presidente del Club Kiwanis de la Pequeña Habana.

“Es un honor ser coronados como Reyes de Carnaval Miami ... no solo por unirnos a una gran cantidad de iconos legendarios, sino por saber que uno de ellos era nuestro padre. Siempre compartía sus buenos recuerdos de lo especial que fue ese día para él y para mi abuela, la madre de nuestra madre, que no tiene precio. ¡Feliz de no solo dar el mejor concierto, sino de involucrarnos con nuestra comunidad y hacer más!”, advierten por su parte Mau y Ricky.

Además de ser anfitrión de una serie de eventos cautivadores que atraen a un promedio de un millón de asistentes cada año, Carnaval Miami 2020 es mejor conocido como el anfitrión del festival latino más grande del país, “Calle Ocho Music Festival”.

El Carnaval Miami— organizado anualmente por el Club Kiwanis de La Pequeña Habana— expone la mejor música, arte, moda, comida y deportes, es una celebración completa de eventos que representan a Miami, que culmina con “Calle Ocho Music Festival”, el festival Latino más grande del mundo.

Para más información visita kiwanislittlehavanafoundation.org y carnavalmiami.com.