Crisis en Puerto Rico: Mujer que remplazaría al gobernador dice que no quiere el cargo

La crisis en Puerto Rico no acaba con la renuncia y remplazo del gobernador Ricardo Rosselló.

Para sumarle problemas a la Isla del Encanto, ahora la funcionaria que por ley tendría que ocupar el cargo de Rosselló no quiere ocupar el puesto de gobernadora.

La mujer que supuestamente reemplazará al asediado gobernador de Puerto Rico anunció el domingo que no quiere que el puesto debido a la crisis política.

“Me reitero, no tengo interés en ocupar el puesto de Gobernadora. Es un dictamen Constitucional. Espero que el señor Gobernador identifique y someta un candidato para el puesto de Secretario/a de Estado antes del 2 de agosto y así se lo he manifestado”, dijo la secretaria de Justicia Wanda Vázquez, en un mensaje de Twitter.

Rosselló anunció que iba a dimitir el 2 de agosto.

Vázquez, una exfiscal de 59 años, tiene una experiencia limitada dirigiendo agencias oficiales, mucho menos todo un gobierno.

“Secretaria.. NO NOS dele Solos.. La Fuerza del Pueblo Estadista se siente ABANDONADO.. este es el Comienzo del Fin de la Democracia en PRico. Camino irreversible al Comunismo”, le rogaba a este anuncio por Twitter la usuaria Eloisa Cid.

Otro, incluso artistas, reaccionaban de forma más fuerte y hasta grocera.

“De gobernadora, NO TE QUEREMOS! De Secretaria de Justicia, tampoco!! Vamos a por ti! Puerca! Corrupta!”, le contestaba al tuit Cultura Profética, una agrupación de reggae rústico de Puerto Rico desde 1996.

De gobernadora, NO TE QUEREMOS!

De Secretaria de Justicia, tampoco!!

Tras convertirse en secretaria, fue criticada por no ser lo bastante agresiva con investigaciones anticorrupción que afectaban a miembros de su Partido Nuevo Progresista, partidario de convertir a Puerto Rico en un estado de Estados Unidos y al que también pertenece Rosselló.

Sus detractores también dijeron que Vázquez, que como fiscal gestionó casos de agresiones sexuales y violencia doméstica, no dio prioridad a los casos de violencia de género como secretaria.

Casi dos años después de asumir el cargo, Vázquez se vio inmersa en un conocido caso judicial que le puso en contra a algunos puertorriqueños.

La Oficina de Ética Gubernamental dijo el pasado noviembre que había recibido una queja de posibles infracciones éticas relacionadas con Vázquez, acusada de intervenir en un caso en el que se sospechaba de robo de propiedad del gobierno en una vivienda donde residía la hija de la secretaria de Justicia.

El ex secretario de estado, Luis Rivera Marín, habría sido el siguiente en la fila como gobernador, según la constitución del territorio de EEUU, pero es uno de los más de una docena de funcionarios que han renunciado en las últimas semanas.

El miércoles, Rosselló anunció que dimitiría después de casi dos semanas de protestas masivas en medio.

La controversia que ocasionara la crisis en Puerto Rico, conocida como el “Telegramgate”, se inició con la filtración de 889 páginas de conversación en la aplicación cifrada Telegram, entre el gobernador y 11 aliados cercanos y miembros del gobierno, todos hombres, que muestran al gobernador y sus colaboradores insultando a mujeres y burlándose de votantes, incluyendo las víctimas del huracán María.

En el chat, los participantes insultaron a mujeres y se burlaron de los electores, incluyendo víctimas del huracán María. Rosselló llamó “puta” a una política y se refirió a otra como “hija de perra”, además de mofarse de la obesidad de un hombre con el que posó para una fotografía y de la homosexualidad de artistas como el cantante Ricky Martin.

El grupo de chat privado estaba formado por 12 personas, todos hombres. Además de Rosselló, estuvo su ex gerente de campaña para gobernador, Elías Sánchez; el ahora ex director financiero del gobierno y representante ante el FOB, Christian Sobrino, y el ex secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario. El grupo también incluía ahora al ex jefe de personal Ricardo Llerandi; Edwin Miranda, publicista y propietario de KOI, una empresa de publicidad local; Alfonso Orona, ex asesor legal del gobernador, y los asesores de relaciones públicas Carlos Bermúdez y Rafael Cerame. El ex secretario del Departamento de Estado Luis Rivera Marín y el ex secretario del Tesoro Raúl Maldonado también formaron parte del chat, así como el actual secretario de Asuntos Públicos de Fortaleza, Anthony Maceira.

