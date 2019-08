Puerto Rico: Pierluisi es confirmado por la Cámara de Representantes

La Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó el viernes en la tarde el nombramiento de Pedro Pierluisi como secretario de Estado.

Así las cosas, Pierluisi se encamina a convertirse en gobernador de facto de la isla tras la salida del gobernador Ricardo Rosselló, el viernes a las 5:00 p.m.

El resultado de la votación fue 26 votos a favor, 21 en contra y una abstención, informaron los diarios puertorriqueños Primera Hora y El Nuevo Día.

“Con votación mayoritaria, los representantes avalaron el nombramiento antes que el Senado, que calendarizó la vista pública para el próximo lunes”, informó Primera Hora.

Rosselló se vio forzado a dejar el cargo cuando se reveló que él y sus principales asistentes formaban parte de un grupo de chat privado que contenía mensajes misóginos y homofóbicos.

El miércoles nombró al secretario de Estado, quien le sucederá hasta que se celebren elecciones en noviembre de 2020.

Rosselló nombró a Pedro Pierluisi, un correligionario del Partido Nuevo Progresista (PNP) que fue su contrincante en las primarias de 2016 tras haber sido el comisionado residente de Puerto Rico en Washington.

“Me presento ante ustedes ante momentos trascendentales en nuestra isla… Estos son momentos críticos que requieren, de todos nosotros, acciones contundentes”, decía Pierluisi en un video dirigido al pueblo de Puerto Rico.

El principal obstáculo al nombramiento de Pierluisi parece ser el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien ha anunciado que no votará por el nominado de Rosselló y que desea el cargo para sí mismo. Rivera Schatz es una figura poderosa con estrechos lazos con la élite política y empresarial de Puerto Rico y su ascenso a la gobernación podría desatar nuevas protestas.

Poco después del inicio de la sesión senatorial el jueves, Rivera Schatz emitió fuertes cuestionamientos contra sus críticos y anunció que el Senado sostendrá una audiencia sobre Pierluisi el lunes.

Debido a que Pierluisi no ha sido confirmado, no queda claro si reemplazará a Rosselló el viernes o si el cargo pasará a la próxima en la línea de sucesión, la secretaria de justicia Wanda Vázquez, quien ha dicho que no lo desea.

Puerto Rico, de 3.2 millones de habitantes, es territorio estadounidense en el Caribe y tiene un delegado con voz, pero sin voto en la Cámara de Representantes. El PNP aboga por la anexión de Puerto Rico como el estado 51 de Estados Unidos.

La mayoría de los puertorriqueños consideran que Pierluisi como una figura conciliadora y poco controversial que probablemente no será recibido con protestas. Aunque hay quienes se oponen a su nombramiento.

Se espera que la Cámara de Representantes vote la confirmación de Pierluisi el viernes en la tarde. De ser rechazado, la secretaria de Justicia Wanda Vázquez será gobernadora automáticamente, ya que es la siguiente en la línea de mando. Esto ocurriría a pesar de que Vázquez ha expresado públicamente que no le interesa el cargo.

El Sentinel está monitoreando la vista pública que se celebra en el salón Leopoldo Figueroa en la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes en Puerto Rico.

Esta nota será complementada. Visita @elsentinelSFL para actualizaciones.

Complementado con informes de AP.