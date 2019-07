Puerto Rico: Organizan marcha “Somos Más” para el jueves y gobernador no renuncia

Si no renuncia el Gobernador, Puerto Rico no deja de prostestar.

Para el jueves 9 a.m., se ha organizado una nueva marcha en la Isla del Encanto.

“En un comunicado de prensa, se informó que la actividad organizada por sindicatos, organizaciones no gubernamentales y un grupo de artistas, contará con la participación de Residente, Bad Bunny, Nicky Jam, entre otros artistas del patio, y llegará hasta el estacionamiento del estadio sanjuanero donde se colocará la tarima desde la que se dirigirán diversas personas a los presentes”, informaba el diaro El Nuevo Día, el de mayor circulación en la isla.

Cientos de manifestantes se reunieron el miércoles frente a la mansión del gobernador de Puerto Rico para insistir en que el Gobernador Ricardo Rosselló renuncie.

Anuncio

Mientras tanto, un portavoz aseguró que el gobernador no ha dimitido, sin dar otros detalles.

“El gobernador Ricardo Rosselló Nevares no ha renunciado y continúa en Puerto Rico“, dijo el secretario de Asuntos Públicos Anthony Maceira, en respuesta a reportes de medios locales que afirman que Rosselló iba a renunciar a medio día del miércoles. “Como dijo ayer, está en un proceso de reflexión y de escuchar al pueblo“, agregó.

Maceira agregó que algunos medios publicaron “rumores incorrectos“ y que “cualquiera que sea la decisión que tome, se comunicará oficialmente, como de costumbre“.

A través de sus redes sociales el cantante René Pérez, “Residente” (ex Calle 13) anunciaba que este jueves “va a haber paro nacional, a las 9 a.m. “Todos los boricuas no nos vamos a quitar, somos más, este jueves a las nueve de la mañana en la Milla de oro (zona financiera de San Juan), los veo allá”, comunicó.

Anuncio

“Seguimos manifestándonos hasta que Rosselló renuncie”, dijo en su Instagram seguido por 3.4 millones de personas.

La controversia, conocida como el “Telegramgate” se inició con la filtración de 889 páginas de conversación en la aplicación cifrada Telegram, entre el gobernador y 11 aliados cercanos y miembros del gobierno, todos hombres, que muestran al gobernador y sus colaboradores insultando a mujeres y burlándose de votantes, incluyendo las víctimas del huracán María.

En el chat, los participantes insultaron a mujeres y se burlaron de los electores, incluyendo víctimas del huracán María. Rosselló llamó “puta” a una política y se refirió a otra como “hija de perra”, además de mofarse de la obesidad de un hombre con el que posó para una fotografía y de la homosexualidad de artistas como el cantante Ricky Martin.

La masiva marcha del lunes convocó una marea de más de medio millón de personas en las calles lideradas por activistas y artistas. Olga Tañón, Bad Bunny, Ricky Martin y René Pérez (Residente de Calle 13), entre otros artistas, estuvieron presentes en la multitudinaria protesta del lunes en San Juan, Puerto Rico.

Esta manifestación serían la tercera “Marchas del Pueblo” liderada por cantantes. La primera se efectuó el pasado 17 de julio y la segunda el lunes 22 de julio.