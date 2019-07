Mujeres Hispanas Distinguidas celebra gala este martes 23 de agosto

El décimo octavo almuerzo anual de Mujeres Hispanas Distinguidas se celebra este año nuevamente con la meta de rendir homenaje a las profesionales latinas que fortalecen “el tejido social del país y hacen aportes en el liderazgo por una América cada vez más diversa”.

El evento, que espera la participación de unos 900 invitados, se llevará a cabo el 23 de agosto en el Signature Grand en Davie. Este año, más de 60 nominaciones fueron presentadas por homenajeadas anteriores, líderes comunitarios y organizaciones sin fines de lucro. Trece mujeres fueron seleccionadas y serán honradas por su labor.

“Mi difunto esposo, el Dr. Erwin Vásquez, quien fundó este evento sintió un fuerte deseo de reconocer a las latinas del sur de Florida por su servicio a la comunidad, carreras exitosas y el entrelazamiento de la cultura y las tradiciones en sus vidas personales y profesionales”, dijo Elaine Miceli-Vásquez, productora del evento.

“Lo que estas mujeres tienen en común y es una parte importante del proceso de evaluación, es su espíritu empresarial estadounidense entrelazado con sus valores y tradiciones. Representan una diversidad de disciplinas creativas que están cambiando el rostro de la cultura estadounidense. Los logros de estas latinas se sostienen por sí solos y son aún más significativos, dados los obstáculos tradicionales que existen para las mujeres, especialmente las latinas. Estas mujeres son modelos a seguir y una inspiración para la próxima generación de mujeres”, agregó.

Presentado por Latina Style Magazine en asociación con Bank of America y AARP, Florida, este popular y emocionante evento incluye un “mojito” gratuito y una subasta silenciosa, además de aperitivos, entretenimiento, un desfile de modas presentado por Karnna Fashion Lab y la exposición de negocios.

(Cristobal Herrera, Sun Sentinel)

Los principales patrocinadores son Latin Business Today, Sylvester Comprehensive Cancer Center, Rick Case Automotive Group, Holy Cross Hospital, State Farm Insurance, Holy Cross Hospital, Signature Grand, Memorial Healthcare System y Baptist Health South Florida.

Las Mujeres Hispanas Distinguidas de años anteriores abrirán el evento, desfilando por la pasarela de 140 pies para dar inicio al evento. La periodista de investigación de NBC6/Telemundo, Myriam Masihy como Maestra of Ceremonias dará inicio al evento y al almuerzo, que se disfrutará en vivo en las redes sociales.

El evento beneficia a March of Dimes y Take Stock in Children, dos organizaciones benéficas que lideran el camino para las familias del sur de Florida.

Radio Poderosa transmitirá su programa en vivo durante el almuerzo, entrevistando a las reconocidas, patrocinadores y líderes de la comunidad, junto a una gran cantidad de socios de medios que participan anualmente promoviendo a las y sus contribuciones.

Para obtener más información, visite www.hispanicwomenofdistinction.com o envíe un correo electrónico a hispanicwomenlunch@aol.com. Los boletos tienen un valor de $ 95 por persona.