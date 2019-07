Puertorriqueños protestan en Miami. Piden renuncia de Gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló

En tan solo unas pocas horas lograron convocar a cientos de personas.

La comunidad puertorriqueña que vive en el sur de Florida se unió el martes 16 de julio en Miami para exigir la renuncia del gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló.

“La marcha fue buenísima. Con una convocatoria de menos de 24 horas (comenzamos la organización el lunes en la noche) y llegaron más de 300 personas”, advierte a El Sentinel Lisa Zayas, voluntaria del grupo de organizaciones que convocó la marcha.

La protesta pacífica fue planificada para el martes 16 de julio a partir de las 6 p.m. en Freedom Tower, en 600 Biscayne Blvd., Miami ,por las organizaciones La Diáspora en Resistencia, Alianza for Progress, SFL Advocacy Group, Activa tu Corillo 787, y Florida Immigrant Coalition.

“La idea era estar una hora y acabó como a las 9 p.m. La indignación con Rosselló y su gobierno llega a todos los rincones”, agrega la voluntaria, quien afirma que quieren planear otra marcha para el miércoles 17 de julio u otra fecha cercana.

“Hay gente que quiere hacer otra hoy, en apoyo a la gran manifestación que habrá hoy en Viejo San Juan convocada por multiples artistas y organizaciones...”, dijo Zayas, quien prometió confirmar si se organiza otra protesta.

Los planes futuros dependen de lo que ocurra en los próximos días con el gobernador, “pero de seguro luego que él decida irse (o lo saquen) continuará la presión para lograr otros resultados relacionados a la situación colonial de Puerto Rico – que es parte de la raíz causa de todo este meollo-, tales como el tema de la deuda, la Junta Fiscal, entre otros”, agrega la activista voluntaria.

“Nosotros apoyamos la destitución del Gobernador Ricardo Rosselló”, dijeron en un comunicado conjunto las organizaciones que programaron la marcha.

El escándalo por la conversación estalló un día después de que la exsecretaria de Educación en el gobierno de Rosselló y otras cinco personas fueron arrestadas por desviar fondos federales a contratistas poco calificados pero con conexiones políticas. La semana pasada, la ex secretaria del Departamento de Educación y la directora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico fueron arrestados luego de una investigación federal de fraude por mal manejo de los fondos públicos. Días más tarde, fueron publicadas declaraciones hechas por el gobernador y sus asesores clave en un chat privado por texto.

“Estas incluyen palabras soeces, epítetos a altos ejecutivos del gobierno y burlas de los cadáveres acumulados luego de María, de los derechos gay (LGBTT) y se jactaban de manipular a la prensa. Además, crearon falsas acusaciones legales contra miembros de la oposición”, advierten los organizadores del evento en Miami.

“El gobernador Rosselló presume que la comunidad puertorriqueña aceptará una disculpa y verá la renuncia de asesores clave en su administración como un acto de arrepentimiento suficiente. El país no acepta nada menos que su renuncia, o un proceso de remoción iniciado por la legislatura puertorriqueña”, insisten.

Para muchos, esto que ha ocurrido ha colmado la paciencia de los puertorriqueños.

“El pueblo de Puerto Rico no aguanta ni un minuto más a esta administracion. Más allá de los insultos, el contenido del chat ha comprobado lo que muchos ya nos imaginábamos; malos manejos con las ayudas para los damnificados del huracan María, tratos antiéticos e inmorales con los medios de comunicación para influir la opinión pública. La situación actual es insostenible. Tiene que salir de la gobernación”, dijo a El Sentinel Adriana Rivera, de la Alianza for Progress, un grupo enfocado en organizar a la comunidad puertorriqueña y latina en Florida para desarrollar líderes que apoyen políticas progresivas.

“Hacemos un llamado a todos los miembros de nuestra comunidad puertorriqueña y aliados para que se solidaricen a nosotros en esta expresión de nuestra indignación y este llamado al gobernador Rosselló para que dimita ya. Es el momento para exigir respeto como ciudadanos estadounidenses y miembros de la diáspora puertorriqueña”, advierten conjuntamente los organizadores del evento.

Marcha en Miami exige renuncia de gobernador de Puerto Rico. (Cortesia)

Se ‘derramó el vaso’

El escándalo que amenaza con derribar al gobernador de 40 años de edad se basa en los detalles de una conversación en línea repleta de groserías e insultos con otros nueve miembros de su gobierno —todos varones—, en la que algunos de los hombres más influyentes de la isla se comportaron, según muchos, como un puñado de adolescentes. La filtración de al menos 889 páginas del chat privado ha sumido a Rosselló en la crisis más profunda de su carrera.

En el chat de la aplicación de mensajes encriptados Telegram, Rosselló se refiere a una política de Nueva York de ascendencia boricua como una “puta“, describe a otra como “hija de perra” y se burla de la obesidad del hombre con el que posó para una fotografía. La conversación también contiene referencias vulgares sobre la homosexualidad del cantante puertorriqueño Ricky Martin y una serie de emojis con el dedo medio levantado, dirigidos a la junta federal de control que supervisa las finanzas de la isla.

Para muchos puertorriqueños que siguen sin recuperarse por completo de uno de los peores desastres naturales en la historia de Estados Unidos, aunado al mayor colapso de finanzas públicas de la isla, los analistas del escándalo y la población civil afirman que el chat es la gota que derramó el vaso.

El lunes por la noche, Rosselló divulgó un comunicado en el que dijo respetar las protestas y que tomará en cuenta su mensaje.

“Desafortunadamente, a pesar de llamado responsable de manifestación pacífica de muchos de los participantes, otros tantos eligieron dañar propiedad y agredir a funcionarios que buscaban preservar el orden público en defensa de la seguridad y derechos de todos“, afirmó.

Las organizaciones de la marcha, por su parte, quieren, sin embargo, ir más allá de lograr la renuncia de Roselló.

“Este proceso de rescindimiento no culmina con Roselló yéndose. No tan solo tenemos que destituirlo, tenemos que destituir a la Junta de Control Fiscal, la cual en estos momentos está utilizando el proceso desestabilizante por el que estamos pasando para apresurar y completar contratos que nos atarán por décadas a una deuda que aún no ha sido auditada y que los fondos de la misma claramente no fueron utilizados para la mejoría del pueblo”, dijo a El Sentinel María Torres, de la Diáspora de Resistencia.

Otros, como Carissa Cabán-Alemán, de VAMOS Diáspora, hacen un llamado para que se investigue a la actual administración.

“Somos líderes comunitarios organizados en la isla y varios estados demandando justicia. Exigimos que se nos respeten los derechos básicos que tenemos como ciudadanos para poder tener una vida digna. El nivel de corrupción en nuestra patria es inaceptable y tiene mucho que ver con el plan de austeridad severa que ha implementado el gobierno y la junta de control fiscal”, advierte Cabán-Alemán. “Exigimos que se investigue la administración hasta las últimas consecuencias y se audite la deuda fiscal integralmente...”.

Complementado con informes de AP.