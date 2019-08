Venezolano John Pardo, finalista de MasterChef Latino, relata su experiencia ‘a su manera’ | VIDEO

Cocinando, el venezolano John Pardo tocó corazones y sirvió de inspiración para miles de personas en su reciente participación en la segunda temporada de MasterChef Latino. Y todo lo hizo, muy “a su manera”.

Pardo quiso aprovechar su participación en el programa transmitido por la cadena hispana Telemundo para demostrarle al mundo entero el ingrediente principal de su triunfo en la vida... y éste es que “sí se puede cuando se quiere”.

“Yo quise mostrar que no hay límites. Los límites se los pone uno mismo, están en la mente”, dijo Pardo a El Sentinel en una reciente entrevista en su vivienda en Miami. “Así vivo mi vida, yo no me pongo limitaciones. No soy un ‘super hero’ [súper héroe] ni nada especial... pero si yo, que estoy en una silla de ruedas, puedo hacerlo, todos pueden hacerlo”.

Pardo fue la primera persona en silla de ruedas en participar (y llegar a ser finalista) en un reality show de cocina en Estados Unidos, y el primero igualmente en haber realizado la ruta completa (la más larga) del famoso “Camino de Santiago” en España en una silla de ruedas, según afirma Pardo.

Ahora que terminó el domingo pasado MasterChef Latino, en el que ganó el primer lugar la colombiana Lauren Arboleda, también residente de Miami, Pardo se siente orgulloso de haber llegado a la final y feliz de haber compartido sus conocimientos culinarios y ahora mira al futuro preparando grandes proyectos.

Este diseñador gráfico de profesión y empresario, de 46 años de edad, está a punto de lanzar al público, entre noviembre y diciembre, su documental llamado “I Dit It My Way” (johnpardodidit.com) (Lo hice a mi manera) en el que relata su travesía de casi 500 millas en 28 días por el Camino de Santiago (atravesando España desde Francia).

El documental fue premiado con el primer lugar en el WorldFest Houston 2018 con el Gold Remy al mejor documental.

El Camino de Santiago es una serie de rutas de peregrinación cristiana de origen medieval que se dirigen a la tumba del apóstol Santiago el Mayor, situada en la catedral de Santiago de Compostela, en Galicia, España.

“Describo el ‘Camino’ como una metáfora de mi vida, en él dejo un testimonio de grandes experiencias, amistades y enseñanzas. Es mucho más que un viaje, o un blog, es una pieza documental que busca revelar con realismo y simplicidad las capacidades que podemos desarrollar cuando nos proponemos hacer algo y trabajar en ello”, dijo Pardo.

Sin una silla modificada ni eléctrica, sino la que usa regularmente porque ésa “son sus piernas” dice Pardo, y armado solo con una cámara GoPro, en agosto de 2017 Pardo partió su travesía por la ruta más larga, la más antigua, cruzando los Pirineos desde Francia, una experiencia que dice le “permitió aprender a despojarse de lo material y a poner en orden sus ideas”.

“[El documental] es un proyecto humano que busca ayudar a motivar a todas aquellas personas que están atravesando momentos difíciles en sus vidas, con mi filosofía de que los únicos obstáculos en nuestras vidas son los que nosotros mismos nos ponemos en la mente”, dijo Pardo. “Estoy convencido de que los obstáculos nos los ponemos nosotros mismos”.

Otro de sus proyectos a punto de “salir del horno” es su libro llamado “Cook Your Way” (Cocina a tu manera).

“Tengo recetas que por 20 años he ido anotando. Quiero contar mi historia con la cocina; la gastronomía que he conocido en mis viajes; contar por qué me gusta tanto la cocina; cómo he evolucionada en ella hasta llegar a Master Chef Latino y explicar por qué son tan importantes los ingredientes”, dice Pardo, quien cuenta que es amante de buscar por él mismo los ingredientes en mercados orgánicos y locales. “Yo me voy a los mercaditos de Coconut Grove y hasta Homestead a conseguir los vegetales, hay unas granjas buenísimas allá”.

Mercados a los que llega manejando su automóvil adaptado. “Y en el cual hasta me gusta hacer carreras en pistas de carrera”, cuenta riendo este caraqueño que vive una vida sin límites y que ama cocinar desde que tenía 5 años.

Pardo, además, da clases privadas de cocina y su exquisita vivienda, que él mismo diseñó y que describe como un Oasis oriental, está listada con frecuencia para alquiler a viajeros.

“Yo siempre he sido así, trabajador y luchador. Comencé mi vida laboral en Venezuela, cuando tenía 15 años en una empresa de exportaciones que tenía con mi primo en la que fabricábamos y diseñábamos vestimenta para las marcas más famosas de ropa surf e importábamos equipos de deportes”, cuenta.

De madre americana y padre venezolano, Pardo se crió en Venezuela, pero después de vivir unos años en Pensilvania, con su madre tras la separación de sus padres, regresó a Venezuela a estudiar su carrera y a vivir con su padre.

La vida le cambió radicalmente a los 21 años, cuando recibió un balazo en la espalda que lo dejó parapléjico.

“Por mi juventud e inmadurez enfrenté a unos delincuentes que me querían robar el automóvil y me vi envuelto en una balacera, me cayeron a tiros. Me desangré tanto que creo que morí tres veces...”, recuerda.

Joven, empresario, acostumbrado a surfear, participar en triatlones, maratones, a nadar y a los deportes extremos, Pardo quedó postrado en una silla de ruedas sin poder mover el brazo izquierdo. La necesidad de rehabilitación lo regresó a Estados Unidos, donde vive desde hace 25 años.

“Después del accidente caí en una profunda depresión, pero pronto me levanté. Mi personalidad es así, luchadora desde siempre”, cuenta.

A parte del documental y del libro, y los dos proyectos de construcción que está desarrollando, este hombre que dice haber heredado el amor por la cocina de su madre y abuela, está creando una plataforma inspiracional, donde piensa compartir todo lo que hace para ayudar a otros.

“Yo ni veo mi silla de ruedas. Para mí montarme en ella es como ponerme los zapatos o un pantalón... Mi madre es una mujer muy luchadora, mi abuelo también lo era, y yo creo que soy luchador desde siempre, por instinto”, afirma. “Y eso es lo que me gusta desde siempre, compartir eso y ayudar e inspirar a otros”.

Para Pardo, quien se da el trabajo de agradecer uno a uno los comentarios de aliento que ha recibido de miles de seguidores en las redes durante el programa, MasterChef Latino fue solo el primer “plato” de su extenso menú de sorpresas.

“Para mí ha sido una oportunidad valiosa para sembrar mi mensaje de inspiración e inclusión en todas las personas, para que a través de mi testimonio sepan que siempre pueden lograr sus metas, a pesar de las adversidades”, agrega.

“Soy un hombre con una mentalidad positiva, un luchador por naturaleza”.

Disfruta el video en elsentinelSFL.com.

