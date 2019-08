Inmigración: En el caso de familiares, el peticionario debe estar en la cita

P: Mi ex-esposo, nuestros 2 hijos y yo ingresamos con visas de turista en 2013 y nos quedamos. Mi esposo y yo nos divorciamos. El año pasado, me casé con un ciudadano americano y nos pidió a mis hijos y a mí. Él tuvo que mudarse temporalmente a otro estado porque su madre está grave (puede trabajar desde la casa de forma virtual). Ya recibimos las citas para el próximo mes y estoy preocupada pues él no podrá ir por la situación de mi suegra.

¿Pueden aprobar los casos si vamos solos con evidencia de que su madre está agonizando? ¿Qué debo hacer?

Anónima, vía correo electrónico

R: Cuando una persona está solicitando la residencia permanente en base a una petición familiar, el peticionario (en este caso tu esposo) tiene que estar presente durante la entrevista.

Anuncio

Si el peticionario muere antes de la entrevista, también muere la petición familiar – y el funcionario necesita estar seguro de que el peticionario está vivo para aprobar la residencia. Y para un caso de matrimonio, hay que demostrar que es un matrimonio de buena fe al funcionario durante la cita.

Si tu esposo no se presenta, automáticamente los casos serían denegados. Pero como tu esposo está en otro estado por una crisis familiar, lo que sí puedes hacer es contactar a La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) para reprogramar la cita (llamando al 800-375-5283). Pero, él debe asistir a la próxima cita (no la puedes seguir posponiendo). Además, debes estar muy alerta, los funcionarios están visitando las casas de los solicitantes para verificar que los cónyuges están viviendo juntos. Pueden pedir permiso para ver tu armario (para asegurarse de que la otra persona vive contigo y si hay ropa suya ahí) y también piden fotos, etc.

También están revisando las redes sociales. Si es obvio que tu esposo vive contigo y solamente está en otro lugar para cuidar a su mamá, el funcionario debe aprobar los casos.

Pero, para la entrevista, él forzosamente tiene que estar ahí (la única excepción es si el cónyuge estuviese preso y no tuviera la libertad para asistir).

Anuncio

Brian G. Becker es abogado de inmigración. Envía tus preguntas a brianimmigration@yahoo.com, a Becker & Associates, P.A., 5301 N. Federal Highway, Suite 260, Boca Ratón, FL 33487, (561) 674-0080 o bgbimmigration.com. Toda correspondencia está sujeta a edición y publicación.