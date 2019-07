Reacciones de usuarios al Facebook Live de Ricardo Rosselló

Ricard Rosselló habla en Facebook Live y mira lo que le responden los usuarios.

Con 27,000 comentarios desde que el Gobernador de Puerto Rico se mostrara en un Facebook Live el domingo21 de julio, Rosselló se enfrentó a todo tipo de comentarios.

Buenos, malos, de perdón, de odio... se ha visto de todo. El titulado “Mensaje al Pueblo” tiene hasta ahora 824,402 vistas y los mensajes no dejan de aumentar.

“Desaparece del planeta! RENUNCIA YAAAAAA. Todo lo que quieres es una pensión y beneficios. LARGATE!!”, le responde la usuaria Jadnel Rosario, CEO y directora de Musik Mogul.

Pero otros, como Kelly Natal, la residente de Adjuntas, en Puerto Rico, trataban al Gobernador con perdón.

“Siempre te vamos a recordar con cariño y amor somos hijos de Dios y sabemos que perdonar es de sabios y pedir perdón también te queremos siempre. Dios te bendiga y a tu esposa e hijos los amamos yo y mi familia. Muchas bendiciones a todos y que Dios los proteja y los guarde”, le decía Natal al Gobernador por Facebook.

A la respuesta de Natal, otra usuaria, Vilmarie Rosario, le responde:

“Es cierto perdonar es d sabios y solo Dios juzga, pero no se puede jugar con un país entero y burlarse d el mismo. Si él sabe q lo hizo mal se le perdona, pero no se le puede permitir seguir gobernando para q siga jugando con el pueblo”, dijo Vilmarie.

A pesar de la masiva manifestación en su contra, Rosselló sigue teniendo partidarios.

“Eso es de hombres no quitarse y cumplir su promesa de continuar lo que le queda del cuatreño #RickyMiGobernador#JuguitoDeParcha”, escribía el usuaria Edwin Gabriel.

“Honorable Gobernador Saludos para usted y su familia. Un abrazo solidario para usted. Lo felicito por la decisión tomada muy acertada, aunque dolorosa. Confío en Dios que seguirá trabajando por el bien de nuestra patria. Confío en Dios que si hay algún tipo de juicio usted sale con los brazos en alto y la frente alta”, le expresaba el usuario Eric Joseph García León, de Guayama Puerto Rico.

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció por Facebook live el domingo 21 de julio que no se presentará a la reelección en los comicios de 2020.

Tras días de protestas populares en su contra luego de que se filtrara el contenido de un chat privado donde él y otros políticos se burlan sobre opositores, activistas y artistas, en un mensaje a través de Facebook Live, Rosselló indicó que renunciaba a la presidencia de su partido, Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Los he escuchado”, dijo en el breve video. “He cometido errores y me he disculpado”, dijo el Gobernador en su posteo en Facebook.

“Debo ser respetuoso del orden constitucional y le doy la bienvenida al proceso comenzado por la Asamblea Legislativa, el cual enfrentaré con toda la verdad, fuerza, y de manera responsable”, dijo el gobernador.

A pesar de la presión del pueblo, Rosselló se mantuvo firme en su decisión de no dimitir.

La controversia inicia con la publicación de 889 páginas de conversación en la aplicación cifrada Telegram, entre el gobernador y 11 aliados cercanos y miembros del gobierno, todos hombres, muestran al gobernador y sus colaboradores insultando a mujeres y burlándose de votantes, incluyendo las víctimas del huracán María.

Al Facebook Live también reaccionaron personalidades como el cantante puertorriqueño Ricky Martin, uno de los mencionados en las explosivas y controversiales conversaciones.

El video de Martin tiene más de medio millón de vistas en solo 10 horas.

Ricardo Rosselló no solamente eres sínico, ya lo había dicho, sino también eres maquiavélico con ese mensaje que acabas de dar y jugar con la salud mental de los puertorriqueños”, dijo Martin.

“Yo le exijo a los presidentes del poder legislativo de la isla que por favor empiecen el proceso de residenciamiento, si él no se quiere ir esa es la única opción que nosotros tenemos. Ustedes tienen que escuchar el reclamo masivo de cada uno de los puertorriqueños, es lo único que pedimos, esa es la única opción que tenemos. Ustedes tienen que empezar el proceso ya. Yo me estoy montando en otro avión, me voy a Puerto Rico, llego a las 7 de la mañana ahí estaré en esta marcha”, expresaba el cantante por su cuenta oficial de Instagram.

Hizo así mismo un llamado a todos los puertorriqueños a participar.

“Yo quiero sentir el poder del pueblo, por favor vengan, tienen que estar ahí, tienen que decir presente. Se los ruego, por favor, es parte del futuro de tus hijos, es lo que tenemos que hacer... ‘Ricky te tienes que ir ya’”.

Y mientras en Puerto Rico el pueblo salía en masas a volver a protestar, protestaban otros tantos por Facebook.

“Si fueras consciente y usarás un poquito de sentido común renunciarías de inmediato y así evitas lo inevitable. Esta deducción no satisface a nadie. Busca la paz que tanto tu espíritu necesita... Amén”, escribía por su parte Sigfredo Hernandez.

“Usted no se da cuenta del daño tan severo que le hace al pueblo…pero sobre todo a su propia familia. El apellido Roselló ya tiene una trayectoria de repudio el cual será trascendental a las futuras generaciones (descendientes). Ha dejado una huella en la Historia de Puerto Rico...pero más aún, una mancha en la vida de su propia familia”, es escribía Jennifer Thaís.

Y entre mensajes a favor, la mayoría hasta el momento, y en contra, otros daban consejos a los votantes.

“Mi gente en las próximas elecciones debemos estudiar los Candidatos a la Gobernación y otros puestos en el Gobierno, no cometamos los mismos Horrores de los pasados años”, advertía Eddie Berberena Morris, de Magayes, Puerto Rico.