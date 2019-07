Esposo de residente legal detenido en redada de ICE

P: Mi esposo, que no tiene antecedentes penales, fue arrestado por las autoridades de inmigración y está detenido en Krome. Soy residente, califico para hacerme ciudadana en noviembre y después quiero pedirlo. Contratamos a una abogada para representarlo y ella se quedó con los documentos de él. Ahora nos pide $5,000 para pedir una fianza mientras se soluciona el caso. Tenemos 3 hijos (el menor tiene sólo un mes) y mi esposo es el único sustento del hogar. No sabemos si pagarle ese dinero, pues otro abogado nos dijo que ese proceso no se puede acelerar y que debemos esperar a que le den cita en la corte.

Mi esposo pudiera ser transferido a un centro de detención en Pompano Beach.

¿Qué debo hacer? ¿Puedo llevarle comida y abrigo?

Anónima, vía correo electrónico

R: Antes de pagarle, esta abogada de inmigración, ella tiene que explicarte exactamente y por escrito lo que cubren sus honorarios.

El centro de detención Krome, al suroeste de Miami, es donde detienen a los inmigrantes, incluyendo a las personas con antecedentes penales. El centro de detención en Pompano Beach (BTC o “Broward Transition Center”) es para las personas que no tienen antecedentes penales.

Los funcionarios de la Oficina de Control de Aduanas y Inmigración (ICE) tienen discreción de autorizar la fianza. Si la niegan, la persona detenida tiene derecho a solicitar una audiencia ante el juez para pedir una fianza. El juez tiene discreción para autorizarla o no en base de buen comportamiento, lazos a Estados Unidos (familia, trabajo, etc.) y una manera para solicitar la residencia permanente o un estatus legal (como TPS, estudiante (F-1), etc.).

Normalmente, después de presentar la moción pidiendo una audiencia para pedir una fianza, el juez programa la cita rápidamente. Durante la audiencia, si el juez denega la fianza, se convierte a una audiencia preliminar, donde el abogado puede pedir más tiempo o explicar al juez el remedio que va a solicitar.

Si tu esposo ingresó con visa y te puedes hacer ciudadana estadounidense, tu esposo calificaría para solicitar la residencia permanente tan pronto como la petición familiar (I-130) sea aprobada.

No puedes llevar comida o ropa a la cárcel– pero sí puedes enviarle dinero para que compre comida, hacer llamadas telefónicas y realizar otros gastos.

