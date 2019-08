Al menos 9 muertos, 26 heridos en Ohio en el segundo tiroteo masivo en 24 horas en EEUU

Un hombre armado con armadura abrió fuego en una popular zona de vida nocturna de Dayton, Ohio, matando a nueve e hiriendo a docenas, dicen las autoridades, en el segundo tiroteo masivo de Estados Unidos en menos de 24 horas.

La policía de Dayton que patrullaba el área respondió en menos de un minuto al tiroteo, que se desarrolló alrededor de la 1 a.m.del domingo en las calles del Distrito de Oregon, dijo la alcaldesa de Dayton, Nan Whaley, en una conferencia de prensa.

Whaley dijo que si la policía no hubiera respondido tan rápido, “cientos de personas en el Distrito de Oregon podrían estar muertas hoy”.

El Distrito de Oregón es un vecindario histórico conocido como “una parte segura del centro”, hogar de opciones de entretenimiento, incluidos bares, restaurantes y teatros.

El pistolero, que no ha sido identificado por las autoridades, fue asesinado a tiros por los agentes que respondieron. Whaley dijo que llevaba un rifle calibre .223 y que tenía municiones adicionales de alta capacidad con él. La policía cree que solo hubo un tirador, y aún no ha identificado al sospechoso o un motivo.

Al menos otros 26 están siendo tratados en los hospitales del área, aunque no se han revelado detalles sobre sus condiciones.

La portavoz del Miami Valley Hospital, Terrea Little, dijo que el hospital había recibido 16 víctimas, pero que no podía confirmar sus condiciones. La vocera de Kettering Health Network, Elizabeth Long, dijo que varias víctimas de un tiroteo habían sido llevadas a hospitales del sistema, pero no tenía detalles sobre cuántas.

Nikita Papillon, de 23 años, estaba cruzando la calle en Newcom’s Tavern cuando comenzó el tiroteo. Ella dijo que vio a una chica con la que había hablado antes que estaba afuera del bar Ned Peppers.

“Ella me había dicho que le gustaba mi atuendo y pensaba que yo era linda, y le dije que me gustaba su atuendo y pensé que era linda”, dijo Papillon. Ella misma había estado en Ned Peppers la noche anterior, describiéndola como el tipo de lugar “donde no tienes que preocuparte de que alguien le dispare”.

El gobernador Mike DeWine emitió su propia declaración antes de las 7 a.m., anunciando que había ordenado que las banderas en Ohio permanecieran a media asta y ofreció asistencia a Whaley.

El FBI está ayudando con la investigación. Se ha establecido un centro de asistencia familiar en el Centro de Convenciones de Dayton.

El tiroteo en Ohio se produjo horas después de que un joven abriera fuego en una concurrida zona comercial de El Paso, Texas, dejando 20 muertos y más de dos docenas de heridos. Unos días antes, el 28 de julio, un joven de 19 años disparó y mató a tres personas, incluidos dos niños, en el Festival de Ajo Gilroy del norte de California.

El tiroteo del domingo en Dayton es el 22do. asesinato en masa de 2019 en EEUU, según la base de datos de asesinatos en masa de AP / USA Today / Northeastern University que rastrea los homicidios donde cuatro o más personas murieron, sin incluir al delincuente. Los 20 asesinatos en masa en los Estados Unidos en 2019 que precedieron este fin de semana cobraron 96 vidas.

