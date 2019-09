Líneas de cruceros se unen para ayudar a las Bahamas

Aunque la lentitud con que se movió el huracán Dorian causó una destrucción inconcebible en Gran Bahama y Abaco, los negocios están en plena operación en Nassau.

El segundo destino de cruceros más poblado en el Caribe– y en varias islas privadas, y la rápida respuesta de las Bahamas, los destinos cercanos y las Líneas Miembro de la Asociación de Cruceros de la Florida y el Caribe (Florida-Caribbean Cruise Association, FCCA) está ayudando a los bahameños no solo a recobrar sus medios de subsistencia, sino también a recuperar el turismo de los cruceros, el sector vital de su economía.

Después de menos de una semana del histórico suceso, las Líneas Miembro de la FCCA ya han comprometido más de $5 millones en donaciones, y también labores de apoyo como la entrega de provisiones y trabajar con las comunidades locales para averiguar lo que necesitan y la mejor forma de ayudar.

Además, destinos en toda la región están ayudando a las Bahamas y evaluando cómo prepararse mejor para sucesos similares en el futuro, como el auxilio prestado por Santa Lucía y una visita del primer ministro de Santa Lucía y presidente de la Comunidad del Caribe (CARICOM), el Honorable Allen Chastanet.

“Nuestros corazones están con todos los impactados en las Bahamas por este suceso histórico, y esperamos que este apoyo ofrezca alguna normalidad a sus vidas, junto con un consuelo en estos momentos de prueba”, dijo Michele Paige, presidenta de la FCCA.

“Sin embargo, la gente de las Bahamas ha demostrado su resistencia una y otra vez, así que no hay duda de que los afectados reconstruirán todo aún mejor que antes. Afortunadamente, Nassau y las islas privadas de las líneas de cruceros en las Bahamas están abiertas, en plena operación y listas para dar la bienvenida a los huéspedes con una sonrisa, sabiendo que una escala promedio de un crucero en las Bahamas representa más de $650,000 en beneficios económicos locales”.

La división filantrópica de Carnival Corporation, Carnival Foundation, y sus nueve marcas de líneas de cruceros internacionales, junto con la Micky and Madeleine Arison Family Foundation, han prometido donar $2 millones en fondos y en productos para las labores de socorro en las Bahamas.

La Carnival Foundation y las nueve marcas de líneas de cruceros internacionales de la compañía –Carnival Cruise Line, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) y P&O Cruises (Reino Unido)– están destinando un total de $1 millón en donaciones de dinero y productos en apoyo a las labores inmediatas de alivio y recuperación en las Bahamas. El presidente de Carnival Corporation, Micky Arison, y su esposa, Madeleine, están igualando el compromiso de la corporación con una donación de $1 millón de la Micky and Madeleine Arison Family Foundation.

Una parte de la promesa combinada se dedicará inmediatamente a apoyar los esfuerzos administrados por Direct Relief, una organización humanitaria internacional que proporciona medicamentos y suministros vitales en situaciones de emergencia. Además, Carnival Corporation y sus marcas están trabajando con funcionarios locales, líderes comunitarios y organizaciones importantes de alivio y recuperación para identificar las necesidades más urgentes y oportunas de alivio y asignaciones inmediatas para apoyo y fondos adicionales.

Separadamente, la compañía ha iniciado un esfuerzo para recoger y entregar alimentos y suministros donados en los condados de Broward, Miami-Dade y Palm Beach para las personas de las Bahamas, a través de una asociación con Tropical Shipping y la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias (NEMA) de las Bahamas.

Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) –incluyendo Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises y Regent Seven Seas Cruises– ha relanzado Hope Starts Here (La Esperanza Empieza Aquí), la campaña de ayuda de la compañía tras el paso de huracanes, en asociación con All Hands and Hearts, y prometió una donación mínima de $1 millón para el auxilio inmediato a corto plazo de los afectados por el huracán Dorian. También ha prometido igualar las donaciones dólar por dólar para ayudar en las tareas de reconstrucción en las Bahamas, incluyendo la limpieza y remoción de escombros, y la entrega de suministros y albergues temporales.

NCLH también está coordinando con las autoridades bahameñas para llevar necesitadas provisiones a las áreas afectadas “tan rápida y humanamente como sea posible”. Mañana, el Norwegian Breakaway saldrá de Miami con suministros para los afectados por el huracán, donados por NCLH y sus empleados, además de artículos recogidos por la Ciudad de Miami, Baptist Health South Florida, la fundación 305 Gives Back y otras organizaciones de Miami, que se entregarán en Nassau, Great Harbor Cay y Great Stirrup Cay, la isla privada de la compañía en las Bahamas.

Royal Caribbean Cruises Ltd. –incluyendo Azamara, Celebrity Cruises y Royal Caribbean International– ha prometido $1 millón en ayuda tras el desastre causado por el huracán Dorian, con una suma adicional de $100,000 que donará el ITM Group, su socio en la empresa conjunta Holistica, que está construyendo el resort Grand Lucayan en Freeport, y al mismo tiempo se ha comprometido a igualar las donaciones de clientes y empleados a la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF) y usar sus barcos para entregar suministros como generadores, agua, artículos de limpieza, toallas y sábanas limpias.

“Las Bahamas siempre han sido más que un destino para Royal Caribbean y nuestros clientes”, dijo la línea en el anuncio. “Durante más de medio siglo, hemos hecho muchos amigos y muchos recuerdos. Las Bahamas también son el hogar de más de 500 de nuestros colegas que trabajan en Perfect Day en CocoCay y en el Astillero de Gran Bahama”.

The Walt Disney Company, dirigida por Disney Cruise Line, ha hecho un compromiso de más de $1 millón para colaborar en las tareas de alivio y recuperación en las Bahamas, incluyendo, entre otras ayudas, una donación de $1 millón a agencias de socorro sin fines de lucro que llevarán a cabo labores de recuperación y reconstrucción, y también la entrega de suministros como alimentos básicos y materiales de construcción básicos a las personas en las áreas impactadas. Además, los empleados de Disney con necesidades inmediatas en las Bahamas tendrán acceso a una serie de recursos. Disney Castaway Cay, la isla privada de Disney en las Bahamas, emplea a más de 60 bahameños de Abaco y Gran Bahama, así como a varios empleados de otras islas de las Bahamas.

“Apoyamos al pueblo bahameño”, dijo Jeff Vahle, presidente de Disney Cruise Line. “Mientras se evalúan las necesidades en esas comunidades, estamos preparados para ayudar en las labores de alivio y recuperación con fondos, la entrega de suministros y dando apoyo a nuestros Miembros de la Tripulación Bahameños”.

MSC Group –uno de los principales conglomerados de logística y envío de contenedores del mundo, y también la compañía matriz de MSC Cruises– ha prometido el apoyo de todos sus negocios en el auxilio tras el paso del huracán Dorian por las Bahamas. Además de proporcionar y entregar artículos de primera necesidad, los esfuerzos del MSC Group se concentrarán inicialmente en viviendas modulares prefabricadas semipermanentes para la población, así como en disponer barcos usados por el MSC para el transporte de cargamentos de ayuda de los Estados Unidos a las Bahamas.

Una delegación de alto nivel compuesta por miembros del equipo de alta gerencia en Estados Unidos del MSC Group, y asimismo del liderazgo de su división filantrópica, la MSC Foundation, también coordinó reuniones en Nassau con funcionarios locales, líderes comunitarios y organizaciones claves de ayuda y recuperación, con el objetivo de identificar rápidamente de primera mano y mediante el contacto con funcionarios locales, líderes comunitarios y organizaciones claves de ayuda y recuperación las necesidades de auxilio más oportunas y urgentes y cómo el Grupo puede apoyar las necesidades de fondos y de artículos inmediatas y a más largo plazo de la población y los negocios locales mientras inician la reconstrucción tras del paso del huracán Dorian.

Bahamas Paradise Cruise Line (BPCL) ha anunciado una iniciativa de apoyo doble tras el impacto del huracán Dorian. La compañía está aceptando donaciones monetarias en línea a través de su socio Mission Resolve , así como suministros donados en su almacén de Riviera Beach.

“Nuestros corazones están con todos los afectados, y pensamos que era imperativo dar una respuesta rápida, demostrando nuestro apoyo mediante la acción”, dijo Oneil Khosa, CEO de BPCL, quien mantiene comunicaciones directas con el gobierno bahameño, incluso con el viceprimer ministro Kevin Peter Turnquest, para determinar áreas específicas de necesidades y servir de enlace para los que quieren ayudar en las labores de recuperación tras el paso del huracán Dorian.

BPCL también ha enviado un crucero humanitario, el Grand Celebration, cargado con alimentos, agua y otros suministros, y también con personal de primera respuesta y voluntarios.

Además, países de la región han dado apoyo. Dorine Gustave, directora interina de la Organización Nacional de Gestión de Emergencias (NEMO) de Santa Lucía, dijo que Santa Lucía está en el proceso de determinar cómo ayudar mejor, incluso buscando la mejor forma de transportar agua, y que el Gobierno de Santa Lucía ha abierto cuentas en bancos selectos para los que deseen ayudar en las labores de recuperación.

Creada en 1972, la FCCA es una organización sin fines de lucro que proporciona un foro sobre desarrollo del turismo, puertos, seguridad, protección y otros asuntos de la industria de los cruceros, y que establece relaciones bilaterales con los sectores público y privado en los destinos.

Al promover una comprensión de la industria de los cruceros y sus prácticas operativas, la FCCA trabaja con gobiernos, puertos y representantes del sector privado para maximizar los gastos de los pasajeros, la tripulación y las líneas de cruceros, así como enriquecer la experiencia en el destino y aumentar la cantidad de pasajeros de cruceros que vuelven como visitantes que se quedan al menos una noche en el destino.

yvaldez@sunsentinel.com, 954-22-1078, @yvonnehvaldezz en FB, Twitter e Instagram.