Alerta: Roban datos de unos 106 millones de clientes de Capital One

One Financial Corporation (Capital One) anunció el lunes que el 19 de julio de 2019, que había captado un acceso no autorizado por parte de un individuo externo que obtuvo ciertos tipos de información personal relacionada con las personas que habían solicitado sus productos de tarjeta de crédito y de clientes de tarjetas de crédito.

Según el análisis hasta la fecha, el robo de datos afectó a aproximadamente 100 millones de personas en Estados Unidos y aproximadamente 6 millones en Canadá, dijo la empresa.

El FBI ha arrestado a la persona responsable y esa persona está bajo custodia. Según el análisis de Capital One hasta la fecha, dice la empresa, creen que es poco probable que la información haya sido utilizada para fraude o difundida por esta persona.

“Si bien estoy agradecido de que el autor haya sido capturado, lamento profundamente lo que sucedió”, dijo Richard D. Fairbank, presidente y director ejecutivo en un comunicado. “Pido disculpas sinceramente por la preocupación comprensible que este incidente debe estar causando a los afectados y estoy comprometido a corregirlo”.

Capital One solucionó de inmediato la vulnerabilidad de configuración que este individuo explotó y rápidamente comenzó a trabajar con la policía federal, dijo la empresa.

Ningún número de cuenta de tarjeta de crédito o credenciales de inicio de sesión se vieron comprometidos y más del 99 por ciento de los números de Seguridad Social no se vieron comprometidos, dijo la empresa.

“Notificaremos a las personas afectadas a través de una variedad de canales. Pondremos a disposición de todos los afectados el monitoreo de crédito gratuito y la protección de identidad” dijo Capital One.

Para obtener más información sobre este incidente y lo que Capital One está haciendo para responder, visita www.capitalone.com/facts2019.

Detalles

La mayor categoría de información a la que se accedió fue información sobre consumidores y pequeñas empresas desde el momento en que solicitaron uno de nuestros productos de tarjetas de crédito desde 2005 hasta principios de 2019.

Esta información incluía información personal que Capital One recopila habitualmente en el momento en que recibe solicitudes de tarjetas de crédito, incluidos nombres, direcciones, códigos postales, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, fechas de nacimiento e ingresos autoinformados.

Más allá de los datos de la solicitud de tarjeta de crédito, el individuo también obtuvo porciones de datos de clientes de tarjetas de crédito, que incluyen:

Datos del cliente como puntajes de crédito, límites de crédito, saldos, historial de pagos, información de contacto

Fragmentos de datos de transacciones de un total de 23 días durante 2016, 2017 y 2018

Cerca de 140,000 números de Seguro Social de clientes

Alrededor de 80,000 números de cuentas bancarias vinculadas de clientes de tarjetas de crédito aseguradas

