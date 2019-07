Ricky Martin le dice al gobernador Rossello: ‘Eres maquiavélico’

Hay una crisis muy grande en la isla. Y en la marcha han participado diversos artistas.

Uno de los más representativos en el cantante puertorriqueño Ricky Martin, quien ha estado haciendo una gran convocatoria para las protestas.

Luego del mensaje de Facebook del gobernador Ricardo Rosselló el domingo diciendo que renunciaba a la presidencia de su partido, pero no a su cargo como gobernador, el cantante publicó un video en Instagram, mostrándose furioso.

Anuncio

El video tiene más de medio millón de vistas en solo 10 horas.

“Ricardo Rosselló no solamente eres sínico, ya lo había dicho, sino también eres maquiavélico con ese mensaje que acabas de dar y jugar con la salud mental de los puertorriqueños”, dijo Martin.

“Yo le exijo a los presidentes del poder legislativo de la isla que por favor empiecen el proceso de residenciamiento, si él no se quiere ir esa es la única opción que nosotros tenemos. Ustedes tienen que escuchar el reclamo masivo de cada uno de los puertorriqueños, es lo único que pedimos, esa es la única opción que tenemos. Ustedes tienen que empezar el proceso ya. Yo me estoy montando en otro avión, me voy a Puerto Rico, llego a las 7 de la mañana ahí estaré en esta marcha”.

Anuncio

Hizo así mismo un llamado a todos los puertorriqueños a participar.

“Yo quiero sentir el poder del pueblo, por favor vengan, tienen que estar ahí, tienen que decir presente. Se los ruego, por favor, es parte del futuro de tus hijos, es lo que tenemos que hacer... ‘Ricky te tienes que ir ya’”.

La presión es fuerte y las protestas son importantes, aunque los líderes y activistas insisten en que sea pacífica.

En la marcha anterior, además de Martin, otros artistas de Puerto Rico como Daddy Yankee, Bad Bunny y el rapero Residente exigieron la renuncia de Rosselló.

La chispa que detonó la indignación fue la filtración de cientos de páginas de un chat entre el gobernador y sus asistentes, donde realizaban bromas vulgares e insultaban a mujeres, homosexuales e incluso a los fallecidos a causa del huracán. Pero lo que avivó las dos enormes manifestaciones de esta semana contra Rosselló, según sus participantes, son los años de mala gestión, corrupción y recortes, incluyendo el cierre de cientos de escuelas y el colapso de la red eléctrica tras el paso de María.

Uno de los artistas que fue nombrado en esas conversaciones, consideradas homofóbicas, fue el cantante Ricky Martin, con comentarios en tono de burla hacia sus preferencias sexuales y su familia.

Esta nota será complementada. Visita elsentinelSFL.com para más sobre la marcha, fotos, y lo último relacionado a la Crisis en Puerto Rico.