Sirvieron a Estados Unidos, pero les niegan la ciudadanía

Bajo la nueva política, los reclutas no asisten a la capacitación básica hasta que se complete su investigación de antecedentes, y tienen que completar la capacitación básica y 180 días de servicio antes de poder obtener la ciudadanía.

Y los enlistados no inmigrantes de estatus especial , quienes son residentes de los Estados Federados de Micronesia, República de las Islas Marshall y Palau.

"La caída en las solicitudes de naturalización de militares probablemente sea atribuible en gran parte a la decisión del Departamento de Defensa de no renovar el programa de Incorporaciones Militares Vitales para el Interés Nacional (MAVNI) después de que expiró al final del año fiscal 2017", determinó USCIS en un comunicado.

Funcionarios de USCIS aclararon que la disminución en las solicitudes no se debe a ninguna acción por parte de su agencia, la cual procesa las solicitudes a medida que las recibe.

McClatchy solicitó repetidamente comentarios al Departamento de Defensa, pero no obtuvo respuesta.

"Para tener este cambio de rumbo, en el que ocupan un segundo plano detrás de la población civil, me parece un giro extraño de los acontecimientos".

Las nuevas reglas tuvieron un efecto desalentador, dijeron abogados militares de inmigración. Los líderes de unidad que previamente habrían guiado el papeleo de naturalización para los miembros de su servicio, dejaron de hacerlo, comentaron los abogados.

"La gente les está diciendo: 'espera hasta que llegues a tu primera unidad'. Cuando llegan a ella, se les dice: 'no sabemos nada más de esto'", expresó Stock.

La falta de orientación en las unidades para los soldados inmigrantes "es totalmente intencional", criticó Ricci. "Es parte de esta cultura general del ‘No’".

Las nuevas reglas han dejado a algunos reclutas esperando por años para servir.

El recluta del ejército Ajay Kumar Jaina, de 33 años, llegó a EEUU desde la India en 2012 con una visa H-1B para trabajar en Veritas Healthcare Solutions. Tiene una maestría en análisis farmacéutico y quería convertirse en un farmacéutico militar. En mayo de 2016 se enlistó en MAVNI. Ha estado en un patrón de espera desde entonces.

En los casi tres años que ha esperado para ir a la capacitación básica, se ha presentado para prestar servicio durante más de 20 fines de semana con la 445th Quartermaster Company en Trenton, Nueva Jersey.

Va a Nueva Jersey sabiendo que no podrá entrenar con el resto de la unidad porque aún no ha recibido una capacitación básica, ya que el Departamento de Defensa no ha completado su verificación de antecedentes.

Por lo tanto, sus actividades en la base se limitan a los roles de administración e inventario.

"Cuando me inscribí en el Ejército, en ese momento me informaron mi sede de entrenamiento básico. Me dijeron que en seis meses se verificarían mis antecedentes, y luego podría ir al entrenamiento básico y después (al entrenamiento individual avanzado), a partir de ahí podría solicitar la ciudadanía", explicó Jaina.

Jaina dijo que todavía no se ha tomado ninguna decisión sobre su verificación de antecedentes. "¡Lo cual es realmente bueno!" expresó. "Puedo esperar, puedo mantener mis esperanzas en alto".

La visa H-1B de Jaina expira el próximo mes y añadió que quizás tenga que regresar a la India para poder regresar a los Estados Unidos con una nueva visa mientras sigue esperando.

Eaton cuestionó por qué el Departamento de Defensa haría más difícil echar mano de los reclutas inmigrantes elegibles, particularmente a la luz de los desafíos de reclutamiento que enfrentan en general las fuerzas armadas.

"Solo el 25% de la población de EEUU es elegible para prestar servicio debido a problemas académicos, de salud o de comportamiento", expuso Eaton.

El año pasado, el Ejército no alcanzó su meta de reclutamiento anual por más de 6,500 reclutas.

En una declaración, el Ejército no dijo si las políticas de inmigración habían afectado su capacidad de reclutamiento el año pasado.

"Nuestros líderes siguen confiando en que hemos sentado las bases para mejorar el reclutamiento para el Ejército mientras mantenemos un énfasis en la calidad sobre la cantidad", concluyó el Ejército.