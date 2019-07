Haga esto si lo detiene ICE en la calle, el trabajo o el hogar: Se arma la resistencia

A unas horas de arrancar las redadas federales contra inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, el ambiente se hace más tenso entre este sector y las oleadas de incertidumbre y temor se apoderan de familias enteras.

Aunque la amenaza no le dio suficiente tiempo al Congreso de trabajar en la situación de asilos actual que se vive en la frontera, sí le dio un intervalo a los activistas pro inmigrantes y consulados para prepararse en la asistencia de los que resulten afectados.

A largo y ancho de la nación se convocan foros comunitarios, protestas y se planean trabajos entrelazados entre las organizaciones, todo esto sin olvidar la publicación de reglas de derecho que los indocumentados pueden seguir en caso de enfrentarse a los agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

¿Si ‘la migra’ llega a mi hogar?

Las personas indocumentadas también tienen ciertos derechos según la Constitución. La American Civil Liberties Union aconseja:

No abrir la puerta y no dejar entrar a los agentes de inmigración a menos que tengan una orden judicial válida y firmada por un juez. Cabe recordar que una orden de deportación de ICE no es igual a una orden judicial. ICE no puede entrar legalmente a su casa a menos que usted de consentimiento para entrar.

En caso de que los agentes tengan una orden judicial firmada por un juez, pida que la pasen por debajo de la puerta o que se la demuestren por la ventana. Si su nombre y dirección están incorrectos en la orden y no está firmada por un juez, no abra la puerta ni deje entrar a los agentes.

Si decide abrir la puerta, usted tiene el derecho de guardar silencio. Y si le hacen preguntas sobre su lugar de nacimiento o cómo entró al país, dígales a los agentes que usted tiene derecho a guardar silencio, no presente tampoco ningún documentos de identidad, ni tampoco presente ningún documento falso. Diga que tiene derecho a un abogado de inmediato y pida una lista de abogados a los agentes de inmigración. No firme ningún documento hasta que haya consultado con un abogado.

Samuel Molina, director estatal de California de Mi Familia Vota, sostiene que el mensaje principal para la comunidad es estar preparado con un plan.

“Nos estamos asegurando de que primero que todo la comunidad conozca sus derechos a través de diferentes plataformas sociales, eventos comunitarios y la distribución de tarjetas rojas con las leyes a favor”, dice Molina.

“También le pedimos a la gente tener un plan familias, teléfonos accesibles en caso de arrestos, dejar a un familiar como encargado de los menores por cualquier eventualidad, y acercarse a las organizaciones no lucrativas para pedir asistencia en información”, dice Molina.

¿Si ‘la migra llega a mi trabajo?

De acuerdo a ACLU lo más importantes es mantener la calma y no intentar huir. Al igual que si los agentes llegan a su casa, en el trabajo usted puede responder que desea guardar silencio y negarse a responder preguntas personales. Usted puede negarse a presentar documentos que identifiquen su país de origen, pero recuerde que tampoco debe reproducir documentos falsos. En caso de que los agentes pidan que escoja un grupo según su estatus migratorio, usted no tiene que moverse, solo dígales que desea guardar silencio.

Alexandra Morales, gerente de políticas de CARECEN-LA agrega que en estos momentos críticos es importante no perder la compostura.

“Debemos recordar que la administración actual está participando deliberadamente en tácticas para inculcar miedo y ansiedad en nuestras comunidades con el fin de promover una agenda política divisiva. Esta es una oportunidad para que nuestras comunidades se unan, se organicen y aprendan nuestros derechos cuando confronten a ICE”, dice Morales.

“A pesar del clima de temor e incertidumbre que ha creado la Administración, CARECEN-LA doblará nuestro compromiso de organizar y educar a nuestra comunidad sobre sus derechos, al tiempo que les advierte sobre asesores inmigrantes fraudulentos que buscan aprovecharse del miedo de la gente”, añade.

Asimismo, la Coalición de Derechos Plenos Dentro así como Chirla, One Stop Immigration Center, Familias Belong Together y otros grupos pro inmigrantes se estan equipando con abogados voluntarios para asistir a los afectados.

¿Si ‘la migra’ me encuentra en la calle?

Los abogados expertos le aconsejan guardar silencio, negarse a contestar preguntas sobre su estatus o procedencia, pero siempre dígalo en voz alta. Usted puede negarse a presentar documentos de identidad que indican su país de origen, y recuerdo no presentar nunca documentos falsos. No tiene que consentir a una inspección de sus pertenencias, aunque un agente puede registrar su vestimenta si sospecha que usted está armado. Pida el derecho de hablar con un abogado de inmediato o pida la lista de abogados que los agentes deben proveerle. No firme nada sin antes consultar a un abogado.

A la vez que las organizaciones se arman con recursos, la American Civil Liberties Union Foundation of Souther California (ACLU) ha presentado una demanda en Nueva York junto con otros grupos que alegan que “el debido proceso constitucional requiere que el gobierno debe permitirle a las familias arrestadas y los niños llegar ante un juez de inmigración para que puedan tener un proceso en el tribunal antes de la deportación”.

De acuerdo con ICE, el blanco de detenciones incluye a inmigrantes indocumentados que llegaron recientemente al país, incluidas familias, cuyos procesos de asilo ya concluyeron y recibieron una orden de deportación.

¿Si tengo orden de deportación?

Las personas con orden de deportación deben buscan guía legal de inmediato, y de ser posible antes de que los agentes lo encuentre. Revise su ilegalidad para solicitar el beneficio de la reapertura de su caso. Acuda a un lugar santuario y exponga su problema. Recuerde que es importante hablar con sus familiares y encargar a sus hijos en caso del arresto.

Las ciudades en el blanco son San Francisco, Denver, Houston, Miami, New Orleans, New York, Chicago, Baltimore y Atlanta, por lo que recientemente representantes de consulados de países como México, El Salvador, Guatemala, Colombia y Perú llevan a cabo foros educativos para despejar dudas sobre las redadas.