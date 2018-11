EEUU: Tiene solo una pierna y agradece ser considerado un 'chofer destacado' (Video)

Mario Torres perdió una pierna en México hace más de 25 años, y esta semana de Acción de Gracias relata que se siente sorprendido y orgulloso de cómo se ha superado en Estados Unidos.

A pesar de las trabas en el camino por su discapacidad, se casó hace unos meses y fue reconocido como un chofer destacado de Lyft.

Torres considera a Chicago su tercer hogar. Nació en Toluca, Estado de México, vivió en Michoacán y emigró a Chicago en busca de mejores oportunidades.

“Desde muy niño me enseñaron a trabajar e hice de todo. Vendí chicles, ayudaba a la gente a cargar sus bolsas en las centrales de autobuses… Al llegar a este país las cosas fueron un poco más difíciles, por la falta de una parte de mi cuerpo”, contó el hombre de 47 años, quien decidido a superarse estudió inglés y luego tomó clases de psicología y desarrollo humano en la Universidad Loyola.

También se desenvolvió en el teatro y las artes.

En Chicago, cuenta Torres, se rodea de escultores, pintores, cineastas, teatreros y músicos, quienes aprecian su creatividad.

Explica que en su camino siempre se encontró con maestros que no le cobraban o que le daban atención especializada, como el maestro Roma Díaz de la compañía de teatro El Tecolote, o el pintor José Luis Piña, de Pilsen.

En el ambiente de las artes conoció a su esposa, Daisy Morales, quien se dedica al negocio de la artesanía y textiles.

“Tratamos de ser independientes pero ella me apoya al 100 por ciento”, explicó Torres, quien vive en el barrio mexicano La Villita, en un segundo piso.

A causa de su estatus migratorio, Torres no es elegible para obtener un permiso de conductor discapacitado. Pero eso no le impidió solicitar empleo en la empresa de servicio de transporte compartido, Lyft, cuando de repente se encontró sin trabajo.

“Mucha gente (pasajeros) no saben que me falta el pie. Vamos 'cotorreando' (bromeando), charlando... se dan cuenta (cuando) tengo que ayudarles con las maletas brincando sobre un pie. Y dicen ¿‘what?’”, cuenta Torres entre risas.

Torres maneja Lyft todos los días. Coloca sus muletas en la cajuela para tratar de pasar desapercibido por sus clientes, cuenta.

En menos de un año, Torres ha llevado a más de 5,000 pasajeros del punto A al punto B, y en ese proceso se ha memorizado la geografía de la ciudad como si hubiera nacido en Chicago.

“Muchos son agradecidos y muchos sensibles. Les digo ‘No, I can do it, let me help you’, y se sorprenden. Pero luego de repente me da pena porque no estoy ahí para causar lástima”, añadió.

“Yo lo veo como un estudio antropológico donde analizo a la gente de diferentes culturas. Chicago es hermosa con su diversidad multicultural y su arquitectura”, agregó.

Reconoce que se ha sentido discriminado por algunas instituciones, pero que la gente siempre ha sido cálida con él.

“Aquí donde vivo los muchachos que se la pasan en la calle me ayudan. El año pasado que estuvo nevando hasta me limpiaban el carro, y yo dije ‘wow, ¿no que son malos?’”, contó Torres de algunos de los jóvenes de su cuadra.

Su condición le ha permitido experimentar la verdadera generosidad de la gente, y reconoce que ha llegado hasta donde está gracias a quienes creyeron en él.