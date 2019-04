Trump recomienda a Boeing que cambie el nombre de los aviones 737 MAX

El presidente, Donald Trump, recomendó hoy al gigante aeronáutico Boeing que arregle y cambie el nombre de sus aviones 737 MAX, después de que dos aeronaves de ese modelo hayan sufrido accidentes que han resultado en centenares de personas fallecidas.

"Si fuera Boeing, arreglaría el Boeing 737 MAX, agregaría algunas funciones adicionales y cambiaría la imagen del avión con un nuevo nombre", apuntó Trump en su cuenta oficial de Twitter.

"Ningún producto ha sufrido tanto como este", añadió el mandatario.

Trump ha trabajado estrechamente en las últimas semanas con Boeing tras el accidente en marzo de un 737 MAX de la aerolínea Ethiopian Airlines que acabó con la vida de las 157 personas a bordo.

Días después de la catástrofe, el presidente ordenó la suspensión de los vuelos de los aviones Boeing 737 MAX 8 y 9 y habló con el consejero delegado de la compañía, Dennis Muilenberg, para abordar la crisis.

El propio Muilenburg reconoció hace dos semanas la similitud entre los fallos técnicos que afectaron a los aviones 737 MAX accidentados en Etiopía e Indonesia en los últimos meses y el "alto volumen de trabajo" al que se pueden enfrentar sus pilotos.

Tras la divulgación de un informe preliminar de la investigación del vuelo 302 de Ethiopian Airlines, el máximo ejecutivo de Boeing señaló que "es aparente que en ambos vuelos" el sistema de control conocido como MCAS se activó en respuesta a una información "errónea" del ángulo de ataque.

Las primeras investigaciones sobre el siniestro de un 737 MAX 8 en Etiopía el pasado 10 de marzo muestran que la tripulación siguió todos los procedimientos de seguridad, pero no pudo desactivar el software de control automatizado que hizo descender a la aeronave.

El accidente en Etiopía fue el segundo en pocos meses de un 737 MAX, después de que en octubre fallecieran 189 personas en otro accidente en Indonesia.

El diario The New Tork Times informó la semana pasada que la autoridad de aviación estadounidense ( FAA , en inglés) no revisó debidamente dos cambios en el software de control de los Boeing 737 MAX que fueron cruciales en los accidentes de Indonesia y Etiopía, aunque sabían de las modificaciones en el sistema MCAS.