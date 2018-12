Gobernador California lamenta no haber convencido a Trump de cambio climático

El gobernador de California, Jerry Brown, lamentó hoy no haber tenido éxito al intentar convencer de los peligros del cambio climático al presidente Donald Trump durante su visita al estado en noviembre para examinar los daños causados por varios incendios devastadores.

"No, no creo que lo haya hecho. Diría que está muy convencido de su posición, que es que no hay nada anormal en los incendios en California o en el aumento del nivel del mar o en todos los otros incidentes del cambio climático", argumentó Brown en una entrevista con la cadena estadounidense NBC.

Brown, que termina su mandato en enero, dijo que él y su equipo no hicieron lo suficiente para combatir el cambio climático mientras estaba en el cargo, a pesar de que California es uno de los estados del país que más iniciativas toma en ese sentido.

"No, no (hemos hecho) lo suficiente, ni de lejos. Ni en California ni en Estados Unidos ni en el resto del mundo", opinó el gobernador demócrata al ser preguntado sobre su labor para contrarrestar el cambio climático.

"Esta es una amenaza revolucionaria. (...) Nos tenemos que poner del lado de la ecología, y solo podemos hacer eso con sabiduría, inversión y con una amplia colaboración y trabajando juntos", consideró Brown.

Trump ha negado la existencia del cambio climático en repetidas ocasiones desde su llegada a la Casa Blanca y durante su campaña electoral y ha dicho que es un "invento" de China.

De hecho, Trump aseguró en una entrevista con el diario The Washington Post en noviembre que no es un "creyente" en el cambio climático y dijo que "no ve" los efectos que los informes científicos recogen sobre este fenómeno.

Ese mismo mes, el mandatario puso en duda la existencia del calentamiento global después de que una ola de frío azotase al nordeste del país durante las festividades de Acción de Gracias.

Trump retiró en junio de 2017 a EE.UU. del Acuerdo de París sobre el cambio climático en una controvertida decisión que dejó a su país como el único en el mundo fuera del tratado.