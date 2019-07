EEUU: Un policía sugiere dispararle a una congresista

Un oficial de policía de Luisiana publicó un comentario en su página de Facebook donde llama “vil idiota” a la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y sugiere que le disparen.

The Times-Picayune / The New Orleans Advocate informó que el oficial Charlie Rispoli escribió que la representante demócrata por Nueva York “necesita un balazo”.

La publicación incluía una historia falsa con una cita inventada para que pareciera que la congresista dijo “Pagamos demasiado a los soldados”.

Arthur Lawson, jefe policial Gretna, dijo que lo que escribió Rispoli era “perturbador”, pero no cree que constituya una amenaza real.

Agregó que el post violó la política del departamento.

Asuntos internos ya está investigando. Cualquier medida disciplinaria no se haría pública.