La gimnasta que hace vibrar al mundo (Video)

Un 10 no fue suficiente para la rutina de gimnasia artística de Katelyn Ohashi, la atleta de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), que puso de cabeza a las redes sociales.

Al ritmo de 'Proud Mary' de Tina Turner, Ohashi realizó un performance de un 1'30" en piso que impresionó a los espectadores en Anaheim Arena y llegó a diferentes partes del mundo gracias a la magia del internet.

Su video ya alcanza más de 23 millones de vistas, y cientos de admiradores elogian la perfección en sus movimientos.

"No creo que haya visto a alguien divirtiéndose tanto mientras compite", "No solo es perfecta, su alegrí es absolutamente contagiosa", fueron algunos de los comentarios que ha recibido su video.

En marzo del 2018, la deportista colegial de 21 años ya se había hecho viral con su rutina de 'The Way You Make Me Feel' de Michael Jackson. Ese video llegó a 4 millones de reproducciones.

La gimnasta tenía el sueño de llegar a unos Juegos Olímpicos, y en alguna ocasión venció a la multimedallista Simone Biles, pero esa meta le borró la sonrisa tras sufrir lesiones en los hombros y en la espalda y finalmente optó por dejarlo para competir a nivel colegial.

"Había un tiempo en el que estaba en la cima del mundo, una promesa olímpica. Era imbatible, hasta que ya no lo fui", ha confesado la gimnasta originaria de Seattle.