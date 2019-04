EEUU: Cartero latino es aclamado héroe por rescatar a mujer de carro en llamas

Éric Reyes recuerda aquel octubre de 2018: un auto destrozado con una persona adentro, el humo le quemaba los ojos y la escena lo dejaba sin aliento.

Recuerda cómo se extendía el fuego rápidamente al lado del pasajero del vehículo.

Pero el cinturón de seguridad no se soltaba. Una mujer en el carro estaba inconsciente y atrapada.

Una persona en la escena del accidente en Escondido (California) metió la mano y roció un extintor de incendios. Otra le entregó a Reyes una navaja de bolsillo para cortar el cinturón de seguridad.

Mientras trabajaba, Reyes podía oler la carne quemada. Se las arregló para quitar el cinturón de seguridad, pero la puerta del pasajero se rompió por adentro y la joven se quedó atascada.

"Me enojé mucho", dijo Reyes, "y la jalé con todas mis fuerzas".

Se lanzaron hacia atrás, salieron del auto y cayeron al asfalto.

Reyes, quien trabaja como cartero para el Servicio Postal de Estados Unidos, arrastró a la mujer de 20 años de edad a un lugar seguro, lejos del Volkswagen Beetle 1972 que estaba ardiendo. Y con la ambulancia en camino, Reyes se fue a terminar su ruta de correo.

Nelvin C. Cepeda/San Diego Union-Tribune Eric Reyes, un cartero del Servicio Postal de EEUU, Reconocido por su agencia, fue un héroe por sus esfuerzos para sacar a una mujer de un auto incendiado en octubre pasado, mientras se encontraba en su ruta en Escondido.

Las acciones de Reyes esa tarde de octubre lo llevaron ser el foco de atención ante varios colegas que se reunieron frente a la oficina de correos de la estación de Orange Glen para agradecer y felicitar al cartero de 34 años de edad.

Durante la breve ceremonia, un gerente de distrito leyó en voz alta una carta a Reyes de parte del director general de correos de Estados Unidos, Megan Brennan, quien elogió su "muestra desinteresada de deber cívico".

La historia de Reyes también se publicó en el sitio de noticias en línea de los empleados del servicio postal, Hero´s Corner. El reconocido héroe recibió copias de la carta de Brennan y del boletín informativo.

La multitud presente, donde también estaba la familia de Reyes, escuchó al jefe de bomberos de Escondido, John Tenger, quien llamó a Reyes "una persona de distinguido valor".

La mujer que Reyes ayudó ese día, Angelique Arenas, también asistió a la ceremonia, donde habló brevemente para agradecerle. Ella todavía se recupera de sus heridas.

"Le debo mi vida", dijo Arenas después del evento. "Hasta el último aliento, seguiré agradeciéndole todo lo que pueda".

Arenas recuerda que su novio compró el Volkswagen Beetle dos días antes del choque con una camioneta, donde un vehículo le pegó de lado al otro. Pero ella no recuerda el accidente del 16 de octubre. En sí, Arenas no recuerda la mayor parte de octubre ni de noviembre.

Reyes recuerda claramente esa tarde. Estaba terminando su ruta en East Lincoln y le quedaban tres casas cuando escuchó el choque en la intersección que tenía delante.

"Me estaba preparando para ir a la siguiente casa cuando se me vino a la mente mi mamá, lo cual está raro porque ella murió hace nueve años", dijo Reyes. "Se me vino a la cabeza y me gritaba que ayudara".

Así que se quitó el cinturón de seguridad y corrió a ayudar. Vio a personas que atendían a tres víctimas del accidente en una camioneta, incluidos dos niños, que se había volcado de lado, así que se dirigió al Volkswagen.

El gerente de distrito del servicio postal de Estados Unidos, Jim Olson, quien ha supervisado a 10 mil empleados en cinco condados del sur de California durante los últimos seis años, dijo que la ceremonia era la primera vez se que otorgaba este tipo de reconocimiento a un empleado del servicio postal.

"Él hizo esto y volvió y siguió su ruta", dijo Olson después de la breve ceremonia. "Esto no era gran cosa para él, pero sí es gran cosa".

Después de los saludos de mano y abrazos, Reyes hizo algo que es muy familiar para él: se regresó a trabajar.