California: Arrestan a hispano que mató a 4 personas en 12 horas

Parece mentira, han pasado 4 años de la Celebración Diamante de Disneyland a la cual acudimos y este 17 de julio se llevó a cabo el desfile ‘Happiest March on the Earth’, para luego darle paso a ‘Mickey and Friends Band-tastic Cavalcad’ que partir de hoy se presentará dos veces al día y que se extenderá hasta el 1 de agosto.