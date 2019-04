Descubierta una nueva tumba con momias en el sur de Egipto

Un equipo de arqueólogos ha encontrado una tumba antigua con momias que se cree tienen unos 2.000 años de antigüedad en la ciudad sureña de Aswan.

La tumba es del periodo greco-romano que comenzó con Alejandro magno en el año 332 antes de Cristo, según un comunicado difundido el martes por el Ministerio de Antigüedades.

Se encuentra cerca de uno de los lugares más señalados de Aswan, el Mausoleo de Aga Khan, que defendió los derechos de los musulmanes en India y fue enterrado allí tras su muerte en 1957.

Los arqueólogos encontraron objetos como máscaras decoradas, estatuillas, ánforas, fragmentos de ataúdes y cartonajes, un material fabricado con pedazos de lino o papiro pegados entre sí.

Egipto anuncia a menudo nuevos descubrimientos con la esperanza de animar el sector turístico, que ha sufrido importantes reveses por la inestabilidad en el país desde el alzamiento de 2011 contra el autócrata Hosni Mubarak.

Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.