Vuelve María José a la televisión tras estar enlatada por Televisa

Tras haber sido enlatada por un tiempo, la serie Esta Historia. Me Suena llegará a las pantallas mexicanas el 13 de mayo con la conducción de la cantante María José, acompañada de Jan Carlo Bautista.

El proyecto, producido por Genoveva Martínez (La Vida Es una Canción, 2004) para Televisa, retratará una historia diferente en cada capítulo, además de una canción.

"Adelante, Corazón", tema de María José, será el título del primer capítulo, que ella misma protagoniza; en él se abordará la vida de una mujer que enfrenta los obstáculos que le presenta la vida.

Ante los rumores de una posible pelea entre miembros de la producción y, por ende, la cancelación del proyecto, la intérprete lo desmintió y aseguró que está más vivo que nunca.

"(La serie) Se estrena el 13 de mayo. Alguien empezó un chisme, pero la verdad es que no hay problemas entre nosotros (el staff).

"De hecho, vamos a grabar más capítulos, hay algunos que ya están. Me parece que son alrededor de 13, sin embargo, haremos cinco más; en total, creo que serán 20", afirmó la ex Kabah, en entrevista.

Sin embargo, su faceta actoral no termina ahí, ya que también tendrá una corta participación en la telenovela Ringo, que actualmente se transmite de lunes a viernes, a las 18:30 horas, por Las Estrellas.

En paralelo, María José lanzará su nuevo material discográfico, Conexión, el cual incluye colaboraciones con Carlos Rivera, en el tema "Ya No Me Acuerdo más de Ti"; Ha*Ash, en "Rosas en Mi Almohada"; Bruno Danzza, en "Lo Que Tenías Conmigo", entre otros.

"Arranca este nuevo ciclo de esta gran celebración que estoy haciendo de mi carrera como solista.

"Este disco en vivo tiene 10 temas, algunos icónicos, cinco inéditos y dos nuevos cóvers: 'Derroche', de Ana Belén, y 'Evidencias', de Ana Gabriel", expresó.

El material, que incluye sus éxitos "No Soy una Señora", "Adelante, Corazón" y "Prefiero Ser Su Amante", también estará disponible en mayo.

Previo al lanzamiento, María José adelantará algunos sencillos. Ejemplo de ello es el tema "Hábito de Ti", a dúo con Vanesa Martín y disponible desde hoy en todas las plataformas digitales.

Debido a la promoción de su nuevo disco, María José descartó unirse a próximas fechas del 90's Pop Tour junto a Kabah.

"No es que no me guste, yo los amo y los adoro, pero creo que mi tiempo con Kabah ya finalizó y yo tengo una carrera como solista.

"Ellos estaban queriendo seguir y entonces no veo mi participación con ellos haciendo dos cosas a la vez, en este momento no", dijo.

"Estoy empezando este disco y sería absurdo cortar este esfuerzo que hemos hecho para integrarme a algo más", dijo María José, cantante.