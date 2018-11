Universal Studios celebrará el Año Nuevo con música en vivo, DJ, comida y diversión hasta el amanecer

Universal Studios Hollywood recibirá el 2019 con EVE, una fiesta de Año Nuevo que incluye el exclusivo paquete ‘EVE package’, que entrar en vigencia el lunes 31 de diciembre con horario extendido en el parque temático hasta las 2:00 a.m.

EVE esta incluido con el boleto de admisión al parque temático e invita a los visitantes a pasar el día y la noche en sus múltiples juegos y atracciones y con una fiesta especial a lo largo del parque a partir de las 9:00 p.m.

Habrán múltiples DJ con su mejores mezclas y áreas con música en vivo que culminaran simultáneamente a la media noche con el tradicional conteo regresivo para recibir el año nuevo y un espectacular despliegue de fuegos pirotécnicos.

El paquete ‘EVE package’ es una nueva adición al evento de este año, cual invita a los visitantes a celebrar con estilo. El paquete incluye entrada al parque temático empezando a las 6:00 p.m. con acceso a varios sitios privados con cena estilo buffet, bares privados, área VIP reservada para ver el espectacular despliegue de fuegos pirotécnicos y una copa de champagne para brindar, artículos de fiesta conmemorativos 2019 y acceso sin limites al pase ‘Universal Express’ a todos los juegos y atracciones.

Desde las 9pm., las plazas ‘Universal Plaza’, ‘Simpsons Plaza’ localizada en Springfield y el área cerca de la atracción “Revenge of the Mummy – The Ride” se transformará en tres centros de fiesta con temas únicos, presentando una variedad de música desde rock ‘n’ roll hasta música electrónica para bailar a música pop Latino, y la celebración continuará con shows de DJ y entretenimiento hasta las 2:00 a.m.

Habrá una variedad de comida y bebidas, incluyendo especialidad de postres, champagne, cerveza, vino y especialidad de cocteles, además de recuerdos 2019 que estarán disponibles para su compra.

Con su ambiente festivo, los visitantes pueden brindar por el Año Nuevo con el espíritu de las fiestas que ya resuenan en Universal Studios Hollywood.

Mientras llega la última fecha de este año, los visitantes podrán disfrutar de “Christmas in The Wizarding World of Harry PotterTM trae reluciente caídas de nieve por primera vez en la historia al pueblo de Hogsmeade junto con “The Magic of Christmas at Hogwarts Castle”, una experiencia de proyección de luz digital impresionante que continua hasta el 6 de enero de 2019.