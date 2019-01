Seduce el diablo a Fátima

Ante tanta tragedia y desazón contadas en diversas historias en la pantalla chica, Fátima Molina propone que el espectador le dé la oportunidad a Diablero para engancharse con lo sobrenatural, el suspenso y lo extrasensorial.

La intérprete de Keta en la recién estrenada producción de Netflix comentó en entrevista que le atrae como espectadora y como actriz la temática de la realización basada en el libro del escritor Francisco Haghenbeck, "El Diablo Me Obligó".

"Hay espacio para todos, y me parece que es una serie muy diferente. Maneja el terror de una forma muy hábil, muy ligera, nada compleja, pero sí muy inteligente. No se trata de que no quieras estar frente a la pantalla, sino que te piques y quieras seguir.

"El tratamiento lo aligera bastante, y entre tanto drama que vemos, esto nos saca de lo convencional. Aquí las tragedias te ponen en otro canal, y vamos por un camino distinto", comentó Molina en entrevista.

Egresada del reality show La Academia y postulada al Ariel este año como Actriz de Reparto por su trabajo en la película Sueño en Otro Idioma, Molina llegó a Diablero por audición.

"Me encanta que existan cada vez más oportunidades de trabajo para los actores y en todo tipo de formatos: tele, cine, teatro... siempre se abren canales, y las audiciones son clave".

Oriunda de Ensenada y radicada en Guadalajara, la actriz de 32 años señaló que en los tres meses de rodaje disfrutó la convivencia con sus compañeros Christopher Von Uckermann, Gisselle Kuri, Dolores Heredia y Flavio Medina, entre otros.

En Diablero, su personaje, Keta, trabaja con las energías positivas y negativas de los seres humanos y se enfrenta a un mundo abandonado en donde rondan seres infernales que son perseguidos por cazademonios.

"Adoro que muestra el México real, que hay lugares emblemático como la Colonia Roma, Tlatelolco, el Centro Histórico, con la cultura real, nada de prejuicios. Se ve de una forma muy genuina", apuntó la actriz de El Dandy y El Vato.

Para este 2019, Fátima espera el estreno de su nueva película, Marioneta, de Álvaro Curiel.

En esta, personifica a Belén, una chica que trabaja en el mundo subterráneo alrededor del metro, y debe enfrentarse a una mafia que la considera su enemiga.