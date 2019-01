Se une Danny Glover a 'Jumanji'

Danny Glover se unió al elenco de la secuela de Jumanji dirigida por Jake Kasdan, informó el portal Deadline.

El actor se unió a las estrellas originales de la cinta: Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart y Karen Gillan.

Awkwafina y Danny DeVito fueron anunciados previamente como parte del reparto para la próxima entrega de Sony , que está programada para presentarse en los cines el 13 de diciembre.





El estudio sigue sin revelar detalles de la trama de la secuela de Jumanji: En la Selva, así como tampoco del personaje de Glover.

Kasdan coescribió el guión con Scott Rosenberg y Jeff Pinkner.

Glover aparece en The Last Black Man in San Francisco, que se estrenará en el Festival de Cine de Sundance este mes.

También se desempeñó como productor ejecutivo de Hale This Morning This Evening (2018), documental que sigue las vidas de los afroamericanos en el condado de Hale, Alabama.

La cinta, ganadora del premio Sundance, obtuvo una nominación al Independent Spirit Award como mejor largometraje documental.