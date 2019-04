¿Sabes qué hacer para superar con tecnología los miedos en los niños?

Durante décadas, el mecanismo más ampliamente aceptado para determinar el éxito fue el nivel del coeficiente intelectual (IQ), que se centra en la destreza cognitiva. Lo que se planteaba era, cuanto mayor era el coeficiente intelectual, mayor era la posibilidad de alcanzar logros profesionales e incluso personales.

Aunque hay poco argumento de que el intelecto siempre será un factor importante, estudios recientes han demostrado que una determinación aún mayor para el éxito es el coeficiente emocional (EQ): la capacidad de los individuos para reconocer sus propias emociones y las de los demás, reconocer entre diferentes sentimientos, y etiquetarlos adecuadamente para guiar el pensamiento crítico.

Estos estudios tienen efectos reverberantes para todos, pero ninguno más crucial que los niños durante sus primeros siete años de vida. La mayor parte del aprendizaje se produce durante este período de formación vital, y hasta ahora, el enfoque en EQ se ignoraba o se veía como una habilidad suave.

Hoy en día están surgiendo herramientas como BubblesU que tienen como objetivo ayudar a los niños y familias a superar los desafíos emocionales cotidianos, como tener miedo a la oscuridad, la diversidad, hacer amigos, eventos como el divorcio entre sus padres, la muerte etc.

BubblesU, con antecedents como Edutainment Media Group y BubblesU.com, han presentado en el mercado una serie de libros personalizados únicos y otras herramientas multimedia, que incluyen un libro electrónico interactivo y una aplicación de fácil operación para ayudar en estos “problemas” en los niños.

BubblesU.com ofrece una experiencia totalmente personalizada para niños. El hecho de que sean los protagonistas de la historia les permite navegar sin problemas por los temas mientras se entretienen y se sumergen en una emocionante aventura. La amplia personalización y la integración con los personajes aumentan la relación interpersonal permitiendo que el niño se sienta más conectado y tenga una experiencia de lectura que resuene con ellos.

La compañía, desarrollada por educadores, profesionales y creadores de diversión para niños, se asoció con The Learning Experience, uno de los centros preescolares de más rápido crecimiento en la nación, para incorporar a sus numerosos personajes propietarios, liderados por Bubbles the Elephant. El primer libro de la serie BubblesU, "The Whisper in the Dark", está actualmente disponible con planes para desarrollar varios títulos más en 2019 y más allá.

La aplicación móvil BubblesU, disponible para descarga gratuita en App Store y Google Play, brinda a los niños una experiencia personalizada e interactiva diseñada para entretener y promover su desarrollo cognitivo, motor, social y emocional. La aplicación BubblesU presenta a los niños inmersos en un mundo de maravillas repleto de actividades de aprendizaje basadas en el juego, videos de acción animados y en vivo, y la capacidad de ser la estrella de las canciones que los ayudan a superar los desafíos diarios.