¿Por qué 'El desgraciado' le pide perdón a Laura Bozzo?

Cristian Zuárez, ex pareja de Laura Bozzo le pidió perdón a la peruana luego de demandarla y reclamar una compensación por trabajar junto a ella durante 16 años.

Sin embargo ahora desiste del proceso legal y hasta le pide perdón a la conductora.

Durante una entrevista para Univisión, confesó que renunció a la demanda porque se sintió mal por dejarse influenciar por sus abogados.

"Uno se deja llevar por los abogados quienes obviamente buscan ganar un caso, yo además no me reconocía como la persona que soy, yo sé que me vi muy mal.

"Yo sé que Laura en algún momento podrá entender lo que pasó, ella y yo somos iguales, un par de locos, la conozco y sé que ella va a comprender. Yo estaba en mi derecho de reclamar, lo dejo pasar y ahora te lo digo, no quiero otra cosa más que su amistad y poder seguir mi vida", agregó.

Sin embargo, Bozzo lo demandó por extorsión, aunque Zuárez ahora regresa arrepentido.

Por otra parte, la peruana se encuentra en medio del escándalo por pelear con Shanik Berman en el programa Montse & Joe.

Agencia Regorma Laura Bozzo. Laura Bozzo. (Agencia Regorma) (Agencia Regorma)

Las dos rubias empezaron a contradecirse y Yolanda Andrade, conductora de la emisión, le dijo que si no estaba a gusto que se fuera; aunque después en Twitter la conductora mexicana indicó que no corrió a la sudamericana, aclarando así los rumores.

"Uno se deja llevar por los abogados quienes obviamente buscan ganar un caso, yo además no me reconocía como la persona que soy, yo sé que me vi muy mal", dijo Laura Bozzo.