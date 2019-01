Estefanía Pereira denuncia en redes que ha sido maltratada físicamente por su novio

La modelo Estefanía Pereira fue víctima de maltrato físico y decidió denunciar la agresión por las redes sociales.

Sin dar a conocer la fecha exacta de la violencia sufrida, la rubia reportó su situación en Instagram, donde también compartió algunas imágenes del tormento vivido por parte de su ex pareja.

"Soy capaz de subir esto porque ya me siento sana, ya sané mi corazón y estoy bien. Fui maltratada por mi ex pareja y si me preguntaras cómo empezó todo esto no sabría responderte, uno no se da ni cuenta, todo va escalando hasta que se acaban las palabras o insultos y empieza el maltrato físico.

Hoy no podría decirte cuándo fue el primer golpe porque fueron demasiados, lo que sí sé, es que colapsas internamente, te ciegas, esperando que la persona de la que te enamoraste regrese", escribió Pereira junto a una fotografía en la que se le ve su mano derecha toda golpeada.

Pereira hizo saber que el maltrato primero fue psicológico y después físico, con golpes y agresiones que la llevaron a levantar la voz dejando en claro que fueron dos años de tormento los que vivió, y de los que por fin ya se liberó.

"Me sentí muerta en vida, pero ahora veo la vida diferente, me amo y me respeto. Tuve un aprendizaje en el momento incorrecto o, perdón, simplemente no hay edad correcta para vivir un maltrato. No permitan nada, todo lo que se permite se repite", finalizó la curvilínea.

"Quiero que sepas que el maltrato aumenta y entre más te demoras en salir de esa relación tóxica, más destruyes tu vida", dijo Estefanía Pereira.