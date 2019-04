Demián Bichir arremete contra Telemundo por intromisión en su privacidad tras la tragedia

View this post on Instagram

This is what happens when you ask for respect and privacy for your pain, sorrow and grief. These people have no shame, no decency and no scruples. They shamelessly say “our people”, la Raza, mis paisanos “want to know”. False. Our people are way more sensible to other people’s pain that this media will ever be. They cover their shameless acts behind our people. They don’t represent our people. Our people are good and decent. To all the media, it’s important that you know that cameras are running fully 24/7 in our property and we will take legal action against any invasion of our privacy. We should be able to grieve peacefully instead of dealing with these despicable acts. Once again, the only comments we will make will be posted on this account. Shame on you @telemundo and @dailymail You are absolutely heartless. Esto es lo que ocurre cuando se pide respeto y privacidad en el dolor, la tristeza y el duelo. Estos medios no tienen vergüenza, ni decencia, ni escrúpulos. Ellos dicen sin el menor pudor que “nuestra gente”, mis paisanos, la raza, “quieren saber”. Falso. Nuestra gente es infinitamente más sensible ante el dolor ajeno de lo que ellos nunca serán. Que no se escuden en nuestra gente para cometer sus actos tan despreciables. Ellos no representan a nuestra gente. Nuestra gente es buena y decente. A todos los medios, es importante que sepan que las cámaras de seguridad en nuestra propiedad funcionan 24/7 y que procederemos legalmente contra cualquier violación a nuestra privacidad. Nosotros deberíamos estar viviendo nuestro duelo en paz en vez de lidiar con sus lamentables actos sin vergüenza. Una vez más, los únicos comentarios que haremos serán publicados en esta cuenta. Son una vergüenza @telemundo y @dailymail No tienen corazón.