Cantante de Fuerza Regida asegura que la policía californiana lo golpeó injustamente

View this post on Instagram

A los fans de Fuerza Regida y JOP, Como pueden ver mi cara esta toda golpeada. Y les quiero decir porque el sábado pasado estaba celebrando mi cumpleaños y celebrando el día de las madres. Ya de regreso a la casa los policías nos pararon. Me tiraron al piso y me golpearon y me dejaron sangrando sin tener motivo, . Me llevaron a la carcel. Y siento que ocupó de decirles porque ustedes son mis fan y los quiero mucho. No he subido nada por la misma razón. No somos crimínales, ni vendemos drogas. Se llevaron mi dinero y el dinero de mi manager sin motivo alguno. Y les quiero decir que @sanbernardino_pd fue lo que hizo esto. Y siento que no está bien de parte de ellos. A mis fans los quiero mucho #Justice4JOP