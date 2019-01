Migbelis Castellanos: 'No importa en lo que estemos trabajando, nosotros ‘le echamos pichón’'

La noche del 31 de diciembre de 2018 resultó ser una velada inolvidable para Migbelis Castellanos, la flamante ganadora de Nuestra Belleza Latina del año que acaba de concluir.

Con su cálida sonrisa, Migbelis iluminó todo a su alrededor desde el corazón de Disneyland, en Anaheim y compartió con la comunidad latina que decidió recibir el Año Nuevo en el llamado “Lugar más feliz del mundo”.

“En Disney fue, la verdad, una experiencia muy bonita. Había muchísima gente, todos los hispanos estaban cerca desde donde estábamos transmitiéndo, así que se sentía el calorcito de nosotros los latinos, mis papas estuvieron acompañandome y yo estaba muy contenta por esa parte, pero con mucha nostalgia de no cumplir las tradiciones que siempre hacemos en mi casa, pero orgullosa de estar representando a la comunida hispana a través de la corona que me dió Nuestra Belleza Latina”, dijo la joven venezolana y nuevo talent de la cadena Univision.

Tras ganar el título, Migbelis ahora comenzará su carrera como reportera de la cadena y su primera participación oficial como tal la hizo al día siguiente durante el mundialmente conocido “Desfile de las Rosas” de Pasadena, CA.

“Dormí un par de horitas y al día siguiente empecé el Año Nuevo siendo una de las reporteras en el ‘Desfile de las Rosas’. Yo estaba temblando del frío, literal, tenia calentadores en las manos, en los pies, en todas partes, pero el desfile estuvo muy bonito”, comentó con su bella sonrisa en su visita a la redacción de Hoy Los Ángeles.

Antes de llegar a los Estados Unidos, Migbelis fue coronada Miss Venezuela en el 2013 y representó a su país en el Miss Universo 2014, quedando entre las 10 finalistas. En el mes de enero de 2015, la esbelta modelo y presentadora de televisión se mudo a este país, convirtiéndo en una inmigrante llena de sueños. “Y ha sido de sube y bajas en cuanto a las emociones porque uno siempre piensa ‘ay estaré bien yo acá ¿qué hago? Uno siempre con la ansiedad del future, pero en Miami es una dicha tener una comunidad muy grande de venezolanos, de que cuando uno se quiere comer una arepita, una empanada, uno consigue en donde comprarla, pero siempre uno extrañando lo de uno”, señala con mirada de nostalgia la joven venezolana nacida en Cabimas, Estado Zulia.

El sur de la Florida cuenta con una comunidad enorme de venezolanos que han emigrado a lo largo de los años, sin embargo en los últimos 10, ese número ha crecido drásticamente por la difícil situación sociopolitical y económica que se vive con el actual regimen. Esto ha hecho que muchos hayan tenido que emigrar obligatoriamente a países vecinos, donde muchos están siendo agredidos y maltratados por los ciudadanos de esos países que en el pasado fueron inmigrantes en Venezuela. “Imagínate, es un tema bien politico-social en el que tendríamos que sentarnos vasrias horas para poder debater sobre eso, pero yo creo que sí hay muchos venezolanos que están buscando otros horizontes en los países donde sí se les dá, porque somos trabajadores, porque nos dedicamos a lo que hacemos, somos muy apasionados también, entonces no importa en lo que estemos trabajando, nosotros ‘le echamos pichón’, como decimos hasta el final”, expresa con su contagiosa sonrisa y recordando el famoso video de la canción “Me fui”, interpretado por su compatriota Reymar Perdomo, una talentosa cantante inmigrante que se fue a Perú y Colombia en busca de una oportunidad y cuyo video se hizo viral por su desgarradora letra.

“Lo ví y me llené de mucha nostalgia, por la letra y porque no solo los venezolanos, sino también todos los inmigrantes nos sentimos de la misma manera al tener que dejar nuestra comunidad, nuestra casa, nuestras familias por buscar mejor calidad de vida, pues yo estoy muy orgullosa que esas cosas se hagan virales, porque de alguna manera ella está demostrando todo su talent en las calles y después la sorpresa que le dieron con estos cantante colombianos, también fue muy bonito”, recordó Migbelis en referencia a Carlos Vives, Andrés Cepeda y Santiago Cruz, quienes abordo de un bus de pasajeros, donde regularmente canta Reymar para ganarse la vida, ellos cantaron su tema y la sorprendieron con el #unchallengeporVenezuela que fue planeado por el periodista Daniel Samper Ospina de la W Radio.

La cantante ambulante venezolana Reymar Perdomo es sorprendida por Carlos Vives, Andrés Cepeda y Santiago Cruz en un autobús de pasajeros.

A diferencia de Reymar, Migbelis llegó a este país por circusntancias diferentes. “Después del Miss Universo, decidí quedarme. Yo creo que por muy, la criticas de los medios sí me alejaron de esto que me gusta hacer, no sabía cómo manejarlo en ese tiempo y decidí quedarme y alejarme de cualquier cámara, entrevista, de todo lo significaba tener una vida pública, pero al pasar del tiempo me valorando un poquito más, entendiendo que uno tiene que ser simplemente como uno es, para que la gente se identifique con uno a través de las pantallas. Y (Nuestra) Belleza Latina me permitió contar mi historia y del por qué me había alejado por tanto tiempo de las pantallas y que muchas mujeres se sientan identicadas con el tema de que ‘ahora es mucho más importante lo que uno dice, más allá de como uno se vé’”, expresó.

Migbelis confiesa que a pesar de que vivió experiencias agridulces durante su polémico reinado de Miss Venezuela en el que llegó a ser catalogada como la “Miss rebelde” y hasta llamada “Gorda de mierda” por el entonces ‘zar de la belleza’, Osmel Sousa, esa mala experiencia la hizo madurar más tarde y hasta pudo sanar su herida autoestima. “Yo no lo llamaría mala experiencia fíjate”, responde y luego argumenta.

“Yo creo que sí tuvimos diferencias evidentemente, como creo que también puede pasar en cualquier espacio de trabajo entre jefe y empleados. De ahí aprendí muchísimo, pero me afectó el tema de las criticas, porque en ese tiempo lo quería que me vieran como ellos me querían ver a mi y me estaba dejando yo en segundo plano, cosa que no puede pasar nunca y ya lo aprendí. Sí sentí que mi autoestima estaba muy baja y creo que por eso decidí alejarme un poco”, expresó Migbelis, quien hoy en día dice haber aprendido que no se debe tomar las cosas de manera tan personales.