Mayrín y Eduardo toman terapia para su relación tras una década de romance

En los 10 años de la relación entre Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina no todo ha sido miel sobre hojuelas y en medio de la crisis su amor ha prevalecido, pero para mantenerse unidos, desde hace dos años, asisten a terapia de pareja una vez por semana.

A veces juntos o en lo individual, los actores se apapachan en sus terapias que no sólo los ayuda a ellos, sino que también impacta como un buen ejemplo para sus cinco hijos.

"Las terapias ya no las vamos a soltar ni Mayrín ni un servidor porque es algo para nosotros, es un tiempo que le dedicamos exclusivamente a nosotros.

"De repente en la vida te das cuenta que andas ahí queriendo complacer y agradar a todo mundo y no te apapachas, no te complaces a ti mismo, entonces, este es el espacio que te das en una terapia", comentó el actor de 50 años.

Desafortunadamente en México, agregó, está estigmatizado que las terapias son para locos.

Pero en otros países más desarrollados, son como meterse a bañar, porque es parte de su diario vivir.

Agencia Reforma Mayrín Villanueva y Eduardo SantaMarina Mayrín Villanueva y Eduardo SantaMarina (Agencia Reforma) (Agencia Reforma)

La gente suele gastar su dinero en tonterías o bobadas y se niega a invertir en el bienestar de su alma.

"Nuestras sesiones nos ayudan en la relación, pero también te ayudas a ti mismo porque es echarte un clavado al pasado, revisar la infancia que tuviste y todas las cosas que traes arrastrando. En la medida que empiece la aceptación y comiences a trabajar en todas esas cuestiones llegan los beneficios", señaló.

Santamarina presentará la comedia La Verdad el 4 de diciembre en el Auditorio Río 70 con su mujer, Mayrín, Gabriela Zas y Rodrigo Murray.

"(Con las terapias) serás un ser humano más congruente y por ende en tus relaciones con tu esposa, novia, hijos, en el trabajo, con los amigos, en la familia".

Como pareja, contó, decidieron hacer un alto a su vida porque se dieron cuenta que le dedicaban tiempo a sus hijos, al trabajo, pero no a ellos.

Ahora sus terapias son un tiempo intocable, asisten juntos o según sea el caso, lo hacen por separado.

"Hace dos años comenzamos con la terapia, en nosotros está decidir si lo que traigo en el costal lo quiero seguir arrastrando toda mi vida o morir engañado".

Tristemente, enfrentarse a uno mismo, indicó, da miedo porque no se quiere escarbar al pasado y se evade el problema.

Lo más complicado es que la persona que se niega a recibir ayuda se dedica a lastimar a quien más quiere, a quienes están cerca de ella y esos son generalmente la pareja, la familia o los amigos.

Como están de gira con La Verdad, obra que dirige Benjamín Cann que está llena de enredos, mentiras piadosas, pero sobre todo mucho amor, Mayrín y Eduardo tienen que apartar un tiempo para sus sesiones.

"Esto habla del gran amor que nos tenemos porque si no nos amáramos, entonces para qué voy a gastar mi tiempo y mi dinero en algo que no me interesa, pero nosotros sí queremos echarle ganas y de rebote es algo que también le estamos enseñando a nuestros hijos".

Mayrín y Eduardo tienen una hija en común: Julia, él además tiene dos hijos que tuvo de su relación con Itatí Cantoral y ella es mamá de dos hijos que nacieron de su unión con Jorge Poza.