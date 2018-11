Jacqueline Andere celebra su vida sin excesos

Con 80 años recién cumplidos, sin achaques, la primera actriz Jacqueline Andere celebrará 65 años de trayectoria, calificada a sí misma como un "cuento muy bonito", una historia blanca en el que no hay escándalos.

"En 65 años he tenido grandes satisfacciones, tendría que ser una plática muy larga para decirte que es tal y cual lo mejor que hecho, pero puedo mencionarte todo lo que hice con Ernesto Alonso", dijo la actriz al referirse a los protagónicos que hizo con el llamado Señor Telenovela.

"También la película Yesenia (1971) que tuvo tanto éxito en China y Rusia, y que aún me siguen llamado para que vaya a hacer cosas allá. Son tantas cosas a través de tantos años", agregó.

La actriz de películas como El Día de las Madres (1969), El Oficio Más Antiguo del Mundo (1970) y Las Bestias Jóvenes (1972), será homenajeada hoy en el Teatro Hidalgo de la Ciudad de México con una función especial del musical El Beso de la Mujer Araña, que protagoniza su hija Chantal.

"Son tantas cosas a través de tantos años los que me ha tocado vivir. Los primeros (años) no fueron así como maravillosos, porque había que estar tocando puertas... Duré 10 años tocando puertas hasta que llegó el premio mayor", mencionó sonriendo quien fuera dirigida por Luis Buñuel en El Ángel Exterminador.

"Y de ahí me fui para arriba, y han sido altas y bajas, cosas maravillosas y decepciones también. Esta carrera de tantos años tiene que tener de todo, es como un matrimonio", expresó en entrevista telefónica.

A pregunta directa si su vida sería materia para una bioserie, como muchas de las que se hacen hoy en día, la actriz declaró que no.

"No, porque nunca he andado en escandalotes y no le importa a la gente que el cuento sea bonito. El mío fue un cuento bonito", afirmó.

"Yo encontré al hombre que yo quería encontrar, el que yo deseaba encontrar y apareció José María (Fernández Unsaín)", dijo al referirse al padre de Chantal.

Jacqueline aseguró que en su vida no hubo excesos. Incluso respondió con un "sí" cuando se le preguntó si su biografía sería blanca.

"Pues no voy a contar lo negro", comentó la actriz de clásicos de telenovela como Ha Llegado una Intrusa, Barata de Primavera, Sandra y Paulina, El Maleficio y hasta como villana en la primera versión de Corazón Salvaje.

Con respecto a su edad, Jacqueline bromeó cuando se le cuestionó por las ocho décadas vividas.

"¿Por qué me lo recuerdas?", expresó sonriendo.

"Yo sigo trabajando como ves, nos vamos con la obra Las Arpías a Ecuador, ya tengo un año, pero no hemos parado. Estuvimos en México, fuimos de gira por el interior del País y seguimos".

Después comentó que los 80 "tienen qué pesar", porque aunque no lo parezca, el cuerpo los resiente.

"Vienen los achaques normales y demás, pero trabajando se me quita todo".

Con respecto al trabajo de Chantal en El Beso de la Mujer Araña, indicó que le encanta la obra, y que es para ella un orgullo ver a su hija en esta producción.

"¿Qué te puedo decir?, es mi hija, a mi me encanta", expresó.

La actriz aclaró que el homenaje no lo organiza su hija, sino la producción.

"Va a ser una función común y corriente en el Teatro Hidalgo, con público, pero aprovecharán para hacerme un homenaje por mis 65 años", informó.